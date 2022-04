Geywitz lädt zu Spitzenrunde für bezahlbaren Wohnraum

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

BERLIN (dpa-AFX) - Bauministerin Klara Geywitz sucht am Mittwoch mit Verbänden, Interessengruppen und Politikern Wege für mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland. Mehr als 50 Akteure sind zu einem Wohnungsbau-Gipfel geladen. Das Bündnis soll in den kommenden Monaten zum Beispiel Vorschläge für eine staatliche Förderung von nachhaltigem Bauen machen. Geywitz setzt dabei weniger auf neue Baugebiete "auf der grünen Wiese", sondern auf die Nutzung von Baulücken, Aufstockung bestehender Innenstadtgebäude und den Umbau von Büroräumen zu Wohnungen.

Die Bauindustrie will Probleme mit Materialien, Lieferketten und gestiegenen Energiepreise seit dem Ukraine-Krieg ansprechen. Deswegen sieht sie sogar das Ziel der Bundesregierung in Gefahr, jährlich 400 000 neue Wohnungen zu schaffen./tam/DP/jha