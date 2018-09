Gewusst wie - Vier Mineralwasser-Tricks für den Alltag

Sankt Augustin (ots) - Natürliches Mineralwasser ist dasbeliebteste Kaltgetränk der Deutschen und vor allem in dersprudelnden Variante ein wahres Multitalent. Denn kohlensäurehaltigesMineralwasser punktet auch als natürliches Beauty-Produkt für Hautund Haar, rückt hartnäckigen Flecken zu Leibe und erleichtert denAbwasch von Topf und Pfanne. Grund dafür sind die feinenKohlensäure-Bläschen: Sie stecken voller Kraft!Als praktisches Hausmittel empfiehlt es sich, stets eine Flaschekohlensäurehaltiges Mineralwasser griffbereit zu haben. Denn dasNaturprodukt mit den prickelnden Gasbläschen hat vielfältige Talente,wie folgende Tipps verraten:1) Sanfte FleckentfernungKaffee, Wein oder Traubensaft sind schnell verschüttet und führenzu hartnäckigen Flecken auf Kleidung, Teppich oder Polstermöbeln. Einechtes "Wundermittel" dagegen ist Mineralwasser mit Kohlensäure. Eslöst die Flecken ganz natürlich und lässt sich praktisch direkt ausder Flasche "vor Ort" anwenden. So geht´s: Einfach ein paar Schluckeauf den frischen Flecken gießen, einige Minuten einwirken lassen undmit einem weichen Stofftuch abtupfen.2) Schneller AbwaschenIn Töpfen und Pfannen setzen sich oft hartnäckige Speiserestefest. Mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser lassen sie sich perfektvorbehandeln - egal, ob der Geschirrspüler oder das Spülbecken folgt.Nach dem Kochen und Braten in das noch warme Kochgeschirr gegeben,"sprudelt" Mineralwasser das meiste wie von selbst weg. Dabei lässtsich obendrein noch Spülmittel sparen.3) Natürlich glänzende HaareEine Spülung mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser nach derHaarwäsche macht die Haare weich und glänzend. Die Kohlensäureglättet die Oberfläche der Haare. Tipp: Praktisch auch nach demSchwimmen in chlor- oder salzhaltigem Wasser!4) Erfrischung für die HautKohlensäurehaltiges Mineralwasser kann fein massieren, sorgt damitfür eine bessere Durchblutung und lässt die Haut frischer erscheinen.Einfach gekühltes, sprudelndes Mineralwasser auf ein Wattepad, einenWaschlappen oder ein Tuch geben und für kurze Zeit auf Gesicht, Halsoder Arme legen. Die Kohlensäurebläschen entfalten so ihre Wirkung.Tipp: Erfrischt nicht nur an heißen Sommertagen, sondern auchzwischendurch im Büro!Weitere Tipps sowie Informationen rund um natürlichesMineralwasser finden Sie unter www.mineralwasser.comPressekontakt:WPR COMMUNICATION GmbH & Co KGAnja Gründer / Clarissa TimmeE-Mail: idm@mineralwasser.comTel.: 01805 478888Fax: 01805 478877Original-Content von: Informationszentrale Deutsches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuell