Gewusst wie: Rachs 5-Euro-Küche / Ab Januar täglich bei health tv

Hamburg (ots) -Der ehemalige Restauranttester Christian Rach kocht zum ersten Malselbst im deutschen Fernsehen. Mit wechselnden Gästen kreiert ergesunde, schnelle und preiswerte Mahlzeiten. Die 50-teilige Serie"Gewusst wie: Rachs 5-Euro Küche" ist ab Januar 2019 bei health tv zusehen."health tv ist der einzige Fernsehsender, der sich ausschließlichmit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Und Gesundheit liegt mir sehram Herzen. Der Sender ist einfach perfekt für mein neues Format",sagt Christian Rach. "Ich möchte Deutschland zeigen, wie man mitwenig Geld und wenig Zeit richtig leckere und gesunde Mahlzeitenzubereitet. Fantasievoll kochen und abwechslungsreich essen mussnicht teuer sein", davon ist der vielfach ausgezeichnete Starkochüberzeugt. In seiner Hamburger Küche steht er mit Gästen am Herd."Jeder, der Lust hat mit mir zu kochen, kann sich jetzt bewerben. ObProfi oder Laie, jung oder alt, arm oder reich - ich freu' mich überjeden Gast", so Rach.Wer es nicht ins Fernsehen schafft, kann Zuhause live mitkochen.Vor jeder Sendung werden Einkaufsliste und Kassenbon veröffentlicht.Fragen der Zuschauer nimmt Christian Rach über Facebook entgegen.Während der Sendung gibt es Antworten, Tipps und Tricks vomSpitzenkoch."Eine eigene Serie mit einem ehemaligen Sternekoch ist für uns einaußerordentlich erfreulicher Neuzugang. Ich schätze nicht nur dieKochkünste von Christian Rach. Er ist auch ein wichtiger Botschafterund Vorbild für eine gesunde Lebensweise", erklärt Axel Link,Geschäftsführer von health tv.Produziert wird im Hamburger Hafen, unweit des Fischmarkts. 50Folgen von "Gewusst wie: Rachs 5-Euro-Küche" sind in Planung.Gesendet wird ab Januar täglich - von montags bis freitags imVorabendprogramm.Gastköche gesucht Wer gemeinsam mit Christian Rach kochen möchte,kann sich ab sofort bewerben - einfach ein kurzes Bewerbungsvideooder einen inspirierenden Text mit aktuellem Foto an health tvsenden. Alle Bewerbungen werden direkt an Christian Rachweitergeleitet.Mehr zur Sendung und zum Bewerbungsverfahren:www.healthtv.de/rachs5eurokuecheÜber health tvhealth tv ist der neue bundesweite private Fernseh-Spartensenderfür gesundes Leben. In Zeiten von Informationsüberflutung und hoherKomplexität informiert der Sender allgemeinverständlich und kompetentüber Gesundheit, Ernährung, Wohlbefinden und Medizin. health tv nimmtsich die Zeit, Dinge ausführlich zu erklären und aus verschiedenenPerspektiven zu betrachten - aus Sicht von Forschung und Technik, ausdem medizinischen Alltag in Klinik und Praxis sowie aus Sicht vonBetroffenen.Das Programm von health tv ist als SD-Sender im Free-TV Angebotvon Vodafone zu empfangen und ist auch über Unitymedia sowie über dieKabelangebote der Deutschen Netzmarketing GmbH (Willytel, Netcologne,etc.) im digitalen SD-Format erreichbar. Ebenso ist health tv überSatellit (Astra 19.2, Transponder 113, Frequenz 12.633 H, SR 22000,FEC 5/6) und über IPTV-Netze wie freenet TV connect, zattoo oderwaiputv empfangbar. Falls das Programm in diesen Netzen nicht zufinden ist, empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.Pressekontakt:German health tv GmbH - Chefredaktion KölnDr. Monika DüngenheimJakob-Kaiser-Straße 13, 50858 KölnTel: +49(0)221 88 88 34-14E-Mail: m.duengenheim@healthtv.dewww.healthtv.deOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuell