Gewobag lobt ihren ersten Innovationspreis aus

Berlin (ots) - Gesucht werden innovative Köpfe und Unternehmen für Lösungen im Bereich Energiedaten-Management. Den GewinnerInnen winkt ein gemeinsames Pilotprojekt mit dem landeseigenen Wohnungsbauunternehmen. Die Bewerbungsphase beginnt am 2. Juli 2021.Neben Start-Ups, Grown-Ups und etablierten innovativen Unternehmen können sich Freelancer und Solo-Selbständige in drei Challenges bewerben. Die TeilnehmerInnen durchlaufen den dreimonatigen Wettbewerb, der von ExpertInnen der Gewobag mit Workshops und Coachings begleitet wird. Fünf FinalistInnen stellen am Ende ihre auf die Gewobag zugeschnittenen Lösungen vor einer 6-köpfigen Jury vor. Die Prämierung erfolgt Mitte November 2021."Mit dem Innovations- und Start-up-Programm wollen wir die Innovationskraft der Gewobag stärken. Hierzu werden wir, unter anderem, jedes Jahr einen Wettbewerb ausrufen. In diesem Jahr suchen wir digitale Lösungen im Energiemanagement, die uns dabei helfen unsere CO2-Bilanz zu verbessern und Kosten zu sparen." so Sven Harke-Kajuth, CDO und Bereichsleiter Digitalisierung und Konzernservices der Gewobag AG, Geschäftsführer der Gewobag ID und Vorsitzender der diesjährigen Jury.Karsten Mitzinger, Geschäftsführer der Gewobag ED, Energie- und Dienstleistungsgesellschaft, und Mitglied der diesjährigen Jury, fügt hinzu: "Energiedatenplattform und Digitalisierung der Heizzentralen sind Voraussetzung für die Neugestaltung von Prozessen mit dem Ziel einer höheren Effizienz, mehr Nachhaltigkeit und mehr Transparenz."Nach dem Wettbewerb erwartet die GewinnerInnen ein zweimonatiger intensiver Sprint zur weiteren Ausarbeitung der Idee sowie zur Vorbereitung eines möglichen gemeinsamen Pilotprojektes mit der Gewobag.Prämierungen- Unterstützt wird der/die Erstplatzierte dabei durch ein Startgeld in Höhe von 20.000 Euro.- Der zweitplatzierte Beitrag kann sich über ein Preisgeld i. H. v. 5.000 Euro freuen.- Der/die Wettbewerbsdritte erhält die Möglichkeit der kostenfreien Nutzung von Co-Working-Spaces in den Räumen der Bülow90 in Schöneberg. Letzteres steht auch den ersten und zweiten Plätzen zur Verfügung.BewerbungsverfahrenFür den diesjährigen Wettbewerb können ab heute bis zum 31. August Bewerbungen über das Online-Formular (https://www.gewobag.de/bewerbung-innovationspreis/) eingereicht werden. Auf der Website http://www.gewobag.de/challenge sind weiterführende Informationen, u. a. zu den einzelnen Challenges, dem zeitlichen Ablauf und zum Gewinn, zu finden.Über den Innovationspreis der GewobagDer neu ins Leben gerufene Innovationspreis der Gewobag ist Teil des kürzlich etablierten Innovations- und Startup-Programms des landeseigenen Wohnungsbauunternehmens, zu dem auch die Anfang Juni gegründete Gewobag ID (https://www.gewobag.de/ueber-uns/presse-und-medien/mehr-innovation-fuer-die-hauptstadt-gewobag-gruendet-tochtergesellschaft-fuer-start-up-beteiligungen/), Gesellschaft für Innovation, Digitalisierung und Geschäftsfeldentwicklung mbH, gehört, die u.a. als Beteiligungsgesellschaft für Start-ups aus dem PropTech-Bereich fungiert.Die Gewobag gehört mit über 72.000 Wohnungen und mehr als 120.000 MieterInnen zu den größten Immobilienunternehmen der Hauptstadt und bundesweit. Bis 2026 will das landeseigene Wohnungsbauunternehmen seinen Bestand durch Neubau um rund 10.000 Wohnungen erweitern.Hier geht's zum Online Magazin: www.sowohntberlin.de / Mehr Informationen über die Gewobag unter: www.gewobag.de