Gewitter sorgen für mehr Nachtflüge am Frankfurter Flughafen

FRANKFURT/WIESBADEN (dpa-AFX) - Gewitter haben am Donnerstagabend zu Verzögerungen und zahlreichen Nachtflügen am Frankfurter Flughafen geführt.



Wegen der Unwetter mussten die Sicherheitsabstände zwischen den Flugzeugen bei An- und Abflügen erhöht werden, teilte das hessische Wirtschaftsministerium am Freitag in Wiesbaden mit.

Am Frankfurter Flughafen sei es zu "erheblichen Verzögerungen" gekommen, so dass 30 Maschinen erst nach 23 Uhr abheben konnten. Die Abfertigung habe zweimal eingestellt werden müssen, hieß es. Kurz vor Mitternacht seien die Starts und Landungen aber erledigt gewesen.

Am Frankfurter Flughafen gilt zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens ein Verbot für geplante Flüge. Maschinen dürfen dort noch bis Mitternacht landen, sofern sich die Verzögerung nicht aus der Flugplangestaltung ergibt. Starts sind noch bis 24 Uhr mit Einzelgenehmigung erlaubt./als/DP/men