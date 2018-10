"Gewissenhafte Hirtin, theologisch klar profiliert" / Inken Wöhlbrand als neue Direktorin des LWB-Zentrums Wittenberg eingeführt (FOTO)

Lutherstadt Wittenberg (ots) -In Wittenberg wurde heute Pastorin Inken Wöhlbrand mit einemAbendmahlsgottesdienst als neue Direktorin des LWB-ZentrumsWittenberg in ihr Amt eingeführt. Die Einführung nahmen LandesbischofGerhard Ulrich und Erzbischof Urmas Viilma vor. Ulrich istLandesbischof der Nordkirche und Vorsitzender des DeutschenNationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB). Viilma istErzbischof der Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche undVizepräsident des Lutherischen Weltbundes (LWB) für die RegionMittel- und Osteuropa.Die aus Dithmarschen (Schleswig-Holstein) stammende Wöhlbrand hatam 1. Oktober 2018 die Nachfolge von Hans Kasch angetreten, der seitSommer im Ruhestand ist. "Ich komme mit großer Freude nach Wittenbergund bringe Neugier und Offenheit mit", so Wöhlbrand. "In den letztenTagen bin ich herzlich in der Lutherstadt begrüßt worden. Ich freuemich auf das weitere Kennenlernen und die Zusammenarbeit mit denMenschen in Wittenberg. Gemeinsam wollen wir weltoffene Gastgeber fürdie internationalen Besucherinnen und Besucher des LWB sein."Mit Inken Wöhlbrand bekomme das LWB-Zentrum "eine gewissenhafteHirtin, die theologisch klar profiliert ist", unterstrichLandesbischof Ulrich während des Einführungsgottesdienstes. Wöhlbrandverfüge über eine große Erfahrung in der Ökumene und im LutherischenWeltbund: "Die Kommunikation mit Menschen anderer Kulturen undSprachen ist für Sie immer schon Grundlage des Dienstes derVerkündigung gewesen." Dies sei wichtig für die Arbeit als Direktorindes LWB-Zentrums. Die Teilnehmenden der theologischen Seminarebildeten die Vielfalt der weltweiten lutherischen Familie ab, soUlrich. Sie hätten daher unterschiedliche theologische Fragen undPositionen. Als "Lerngemeinschaft" in Wittenberg bräuchten sie einePerson, "die hilft, den Weg zu bahnen durch die Kulturen des Glaubensund der Theologie", betonte Ulrich.Erzbischof Viilma unterstrich aus den Erfahrungen seiner Regiondie wichtige Funktion des LWB-Zentrums: "Ich bin LWB-Vizepräsidentfür die Region Mittel- und Osteuropa, in der Kirchen oft als eineMinderheit in einer stark säkularisierten Gesellschaft leben undwirken. Daher schätze ich die Ermutigung, die neue Kraft undInspiration sehr, die das LWB-Zentrum unseren Pastorinnen undPastoren, unseren Mitarbeitenden und unseren Gemeindegliedern gibt.Ich wünsche mir, dass das LWB-Zentrum - mit dem Luthergarten alsgrünem Herz und schönem Symbol der lutherischen Weltgemeinschaft -unter der Leitung der neuen Direktorin Inken Wöhlbrand weiterhingroßen Erfolg haben wird."Inken Wöhlbrand ist Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchein Norddeutschland. Sie studierte Theologie in Bethel, Bern undHamburg. Auf das Studium folgte ein Aufenthalt in Südkorea sowie dasVikariat in Eutin. Im Mai 1992 wurde Wöhlbrand in Lübeck zur Pastorinordiniert. Sie arbeitete beim Evangelischen Missions-werk in Hamburg,als Pastorin in Glasgow (Schottland) und Heikendorf(Schleswig-Holstein) sowie bei der VereinigtenEvangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und beim DNK/LWBin Hannover. Zuletzt war sie Studierendenseelsorgerin an derFachhochschule Westküste in Heide, Pastorin in der KirchengemeindeMeldorf im Kirchenkreis Dithmarschen und zuständig für dasReformationsjubiläum des Kirchenkreises.Das LWB-Zentrum ist die Repräsentanz des Lutherischen Weltbundes(LWB) mit seinen 148 Mitgliedskirchen in Wittenberg. Zu seinenHauptaufgaben gehören internationale Seminare zu lutherischerTheologie sowie die Begleitung von Tagungen und internationalenBesuchergruppen in Wittenberg.Pressekontakt:Florian HübnerPressesprecherDeutsches Nationalkomitee des Lutherischen WeltbundesPodbielskistr. 164 | 30177 HannoverTelefon: +49 511 69 68 72 - 13 | Mobil: +49 176 922 12 657presse@dnk-lwb.de | huebner@dnk-lwb.de | www.dnk-lwb.deOriginal-Content von: Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB), übermittelt durch news aktuell