Phnom Penh, Kambodscha (ots/PRNewswire) - - Offizielle Vertreterder Europäischen Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstesbewerten derzeit die Einhaltung der "Alles außer Waffen"-Vereinbarung(Everything But Arms, EBA) durch Kambodscha. Das EBA-Prinzip erlaubtes Kambodscha, Produkte, mit Ausnahme von Waffen, zoll- undquotenfrei in die EU zu exportieren.Offizielle Vertreter in Brüssel lassen verlauten, dass die EU sichum eine Zusammenarbeit mit den kambodschanischen Behörden bemüht, umhier einen guten Kompromiss zu finden. Das Asian Vision Institute(AVI), das sich der Aufgabe verschrieben hat, inklusive undnachhaltige Gesellschaften zu fördern, unterstützt das Engagement derEU auf der Suche nach positivem Ergebnissen aus vollem Herzen.Im Weltvergleich verfügt Kambodscha über eine der im Durchschnittjüngsten Arbeitnehmerschaften. Hier arbeiten rund 800.000 Frauen undMänner in der Bekleidungs-, Schuh- und Gepäck-Industrie. Der Exportvon Kleidung macht knapp 40 Prozent des kambodschanischen BIP aus.Und die EU ist für Textilprodukte aus Kambodscha mit einem Anteil vonrund 46 Prozent dabei der größte Markt.Sollte die EBA-Vereinbarung aufgekündigt werden, könnten 250.000Arbeiterinnen und Arbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. DieHersteller sagen zwar, dass sie sich auch ohne die Zollvereinbarungzu behelfen wüssten und die Produktivität steigern würden, allerdingshaben sie nur wenig oder sogar gar keinen Spielraum.Nach Schätzungen werden die europäischen Einzelhandelspreise fürWaren, die in Kambodscha hergestellt werden, ohne den EBA-Deal umrund 12 Prozent steigen. Dabei gibt es die Beziehung zwischenKambodscha und der EU, von der beide Seiten profitieren, schon lange.Die Regierung von Kambodscha sagt, dass sie ihre Souveränitätnicht gegen Hilfsleistungen oder eine Vorzugsbehandlung eintauschenwerde. Die EU ihrerseits sieht sich gegenüber ihren Mitgliedsstaatenin der Verantwortung, zumal es die Werte, die ihr besonders wichtigsind, hochhalten will. Die Linien sind also klar vorgezeichnet undirgendwo zwischen den beiden Positionen bleibt Raum für Toleranz, fürFlexibilität und für den Einfallsreichtum, der das EBA-Prinzipüberhaupt erst möglich gemacht und Millionen von Menschen aus derArmut geholt hat. Kambodscha ist für den Beitrag, den die EU für dieVerringerung von Armut geleistet hat, dankbar.Vor diesem Hintergrund fordert das Asian Vision Institute die EUauf, einen objektiven, ganzheitlichen und humanitären Ansatz in ihreÜberlegungen mit einzubeziehen. Eine Aufkündigung wird Auswirkungenauf die Existenzgrundlage von Hunderttausenden von kambodschanischenArbeiterinnen und Arbeiter und ihre Familien haben, wobei derKollateralschaden für die Wirtschaft noch gar nicht beziffert werdenkönnte. Schlussendlich würde ein Rückzug aus dem EBA-Handel dieBemühungen Kambodschas, die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis2030 zu erreichen, konterkarieren. Dabei hat gerade die EU sich dazuverpflichtet, diese Ziele zu unterstützen, und Ländern, die dieseZiele erreichen wollen, Hilfestellung zu leisten.Kambodscha, das als Brückenstaat in Südostasien gilt, wünscht sicheine aktivere Rolle und mehr Engagement der EU in der Region. Dabeisind Kambodscha und die EU, angesichts wachsender Unsicherheitendurch zunehmenden Unilateralismus und Protektionismus, geradezugezwungen, enger zusammenzuarbeiten und ein offenes, inklusives undregelbasiertes multilaterales Handelssystem zu stärken, insbesondereim Hinblick auf eine bessere ASEAN-EU-Partnerschaft.Das Asian Vision Institute (AVI) https://www.asianvision.org/ isteine unabhängige Denkfabrik mit Sitz in Kambodscha.