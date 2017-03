Unterföhring (ots) -David, Alexandra und Lukas haben geschafft, wovon tausendeBewerber geträumt haben: Sie kämpfen als Finalisten bei "The BiggestLoser" 2017 um den Titel und 50.000 Euro Siegprämie. KandidatinAlexandra (33; aus Wiesbaden/Hessen; Startgewicht: 103,4 Kilo) ziehtbereits vor dem großen Showdown ein positives Resümee: "'The BiggestLoser' hat mir geholfen, ein neuer Mensch zu werden. Unter anderenUmständen wäre ich niemals soweit an meine Grenzen gegangen und nur,weil ich es getan habe, habe ich mein Ziel erreicht." Bereits beimletzten Wiegen im Halbfinale konnte die 33-Jährige mit einem Minusvon 38 Kilo auf der Waage überzeugen. Wird Alexandra als erste Frauin der Geschichte der deutschen Ausgabe von "The Biggest Loser" denAbnehm-Wettkampf für sich entscheiden? Bisher hatten Männer mit einemhohen Ausgangsgewicht immer die Nase vorn. Die Konkurrenz ist aufjeden Fall hart: Alexandras Schwager David (32; aus Aarbergen/Hessen)trat mit 141,1 Kilo in Andalusien an und hatte sein Gewicht zumHalbfinale bereits um 45,5 Kilo reduziert. Komplettiert wird dasFinalisten-Trio von Lukas (31; aus Bersenbrück/Niedersachsen). Beiseinem Einzug ins Camp von "The Biggest Loser" wog der Familienvater160,5 Kilo. Zum Ende des Halbfinales war er bereits um 47,1 Kiloleichter. Doch wer verliert prozentual am meisten Gewicht und steigtin den Abnehm-Olymp auf?Die aktuelle Staffel "The Biggest Loser" erreichte bis zum Finaleim Schnitt sehr erfolgreiche 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-jährigen Zuschauern.SAT.1 zeigt die Prime-Time-Finalshow von "The Biggest Loser",moderiert von Matthias Killing und Camp-Chefin Dr. Christine Theiss,am Sonntag, 2. April 2017, um 20:15 Uhr.Alle Informationen zu "The Biggest Loser" 2017, Informationen zu denKandidaten sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie aufhttp://presse.sat1.de/TBL2017. Highlight-Clips undHintergrundinformationen finden Sie auf www.the-biggest-loser.de.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes FernsehpanelD + EU)Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TVDeutschland Audience ResearchErstellt: 30.03.2017 (endgültig gewichtet bis einschließlich26.03.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.deBildredaktion:Andrea PernpeintnerTelefon +49/89/9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell