Mit dem selbstgeschriebenen Song für seine Oma "Obakemma" rührteer die Herzen der Deutschen und eroberte das Netz. Jetzt steht Luca(13, Plattling) als einziger Bayer im Finale von "The Voice Kids" undkann den Titel zum ersten Mal in den Freistaat holen - am Sonntag,26. März 2017, um 20:15 Uhr, in SAT.1. In dieser Wocheveröffentlichte der junge Singer/Songwriter einen neuen Song, in demer seine "Beste Zeit" bei "The Voice Kids" rekapituliert. Er geht mitder rockigen Ballade "Chasing Cars" von Snow Patrol ins Rennen. Undim Finale der Musikshow gibt es für den 13-Jährigen ein Wiedersehenmit James Blunt, der als internationaler Gast-Act im Finale derMusikshow auftritt und den er bei einem Radiobesuch bereitskennenlernen durfte.Coach-Opening mit den Beatles und "With A Little Help From MyFriends"Die Coaches Nena, Larissa, Mark Forster und Sasha eröffnengemeinsam das Finale von "The Voice Kids" mit einer Hommage an dieBeatles und "With A Little Help From My Friends". Dann sind die neunFinalisten dran. Sie singen einen Solo-Song und teamweise gemeinsamein Lied mit ihrem Coach, der dann entscheiden muss, welches Talenter für sein Team ins finale Zuschauervoting schickt. Nach dem drittenAuftritt der drei letzten Finalisten entscheidet das Publikum liveper Telefon- und SMS-Abstimmung, wer "The Voice Kids" 2017 wird. DerSieger bekommt eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Eurosowie einen optionalen Plattenvertrag. Die Eltern entscheiden, ob siediese Option wahrnehmen oder nicht.Das sind Lucas Gegner im FinaleTEAM NENA & LARISSA: Sofie (11, Hehlen), Leon (13, Essen) und Pia(9, Bad Lippspringe) // TEAM SASHA: Leonie (14, Mannheim) undMarie-Sophie (11, Dorsten) // TEAM MARK: Diana (12, Easton/USA), Lina(14, Egerkingen/CH) und Eric (13, Denkendorf)"The Voice Kids" das große Finale am Sonntag, 26. März 2017, um20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos und Fotos zu "The Voice Kids" auf der Presseseitewww.presse-portal.tv/Voice und unter www.The-Voice-Kids.de