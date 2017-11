Gewinnmitnahmen bei Royal Dutch Shell?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Royal Dutch Shell die Gemüter der Anleger und Johannes Weber hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Letzte Woche konnten sich die Anleger über die Kursgewinne dank des Mehrjahreshochs freuen. Die damit einhergehenden Verkäufe haben den Kurs allerdings etwas nach unten befördert.

Die Entwicklung! Nachdem der Kurs der Öl-Aktie deutlich zulegen konnte, waren die Gewinnmitnahmen absehbar. Die Dividendenzahlung am letzten Donnerstag in Höhe von 0,47 USD hat hier wahrscheinlich einige Gewinnmitnahmen verhindern oder zumindest verzögern können.

Die Dividende! Royal Dutch Shell könnte seine Aktionäre durchaus mit der Dividende zufriedenstellen, die seit 1945 nicht mehr gesenkt worden ist. Der übliche Dividendenabschlag sollte auf mittlere Sicht kein Problem darstellen.

Der Ausblick! Ein weiterer Kursrückgang wäre auf charttechnischer Basis möglich, denn der Relative Stärke Index hat die 70-Punkte-Marke überschritten und in der Stochastik gab es durch das Erreichen des Jahreshochs ein Verkaufssignal. Im Chartbild ist die starke Aufwärtsbewegung jedoch nach wie vor intakt.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.