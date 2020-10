Die Gewinner und Verlierer von heute: Unglaublich!

Gewinner Die Aktien von(NASDAQ:MRIN) stiegen um 150,7% und schlossen am Mittwoch bei $3,76, nachdem sie am Dienstag um 22% gestiegen waren. Die Aktien der(NASDAQ:ASTC) stiegen um 61,5% und schlossen am Mittwoch bei 2,68 $, nachdem das Unternehmen die Partnerschaft mit der Cleveland Clinic zur Entwicklung eines COVID-19-Schnelltests für die Atemwegserhebung bekannt gegeben hatte.