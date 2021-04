Gewinner und Verlierer der Vorbörse!

Kursgewinner(NASDAQ:RIBT) stieg im vorbörslichen Handel um 16,1% auf $1,37, nachdem die Aktie am Dienstag um rund 27% gestiegen war. Das Unternehmen wird heute die Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen.(NASDAQ:MNMD) stieg im vorbörslichen Handel um 13,7% auf $4,57. Mind Medicine begann am Dienstag mit dem Handel seiner nachrangig stimmberechtigten Aktien am Nasdaq Capital Market.