Gewinner und Verlierer: Hier!

(NASDAQ:FPRX) stiegen um 237,1% und schlossen am Mittwoch als Reaktion auf eine positive Datenauslesung bei $18,00. Bemarituzumab, eine zielgerichtete Therapie in Kombination mit einer FOLFOX6-Chemotherapie, erreichte alle drei Wirksamkeitsendpunkte in der Phase-2-Studie FIGHT bei Patienten mit Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptor 2b-positivem, nicht HER2-positivem, fortgeschrittenem Magen- oder Magen-Ösophagus-Krebs an vorderster Front, teilte das in South San Francisco, Kalifornien, ansässige Unternehmen unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!