Münster (ots) - Was kann es Schöneres geben als bereits in derVorweihnachtszeit "Geschenke" einzuheimsen? Bei den Sonderauslosungenvon LOTTO 6aus49 und Spiel 77 am 5. und 8. Dezember hatten alleTipper die Gelegenheit, ihr Weihnachtsgeld aufzustocken oder Autos zugewinnen. Jetzt stehen die Gewinner fest.Millionen-GewinneBei der bundesweiten Sonderauslosung für LOTTO 6aus49 wurden dreiMal 1 Million Euro verlost. Alle diejenigen, die drei Richtigehatten, gewannen nicht nur in Gewinnklasse 8, sondern nahmenautomatisch noch an der Sonderauslosung teil. Ein einmaligesGewinnerlebnis, denn schließlich braucht man bei LOTTO 6aus49üblicherweise "Sechs Richtige" um eine Chance auf einenMillionentreffer zu haben.Einer der drei Neu-Millionäre kommt aus dem BundeslandNordrhein-Westfalen. Der Spielauftrag mit "Drei Richtigen", der jetztzusätzlich eine Million Euro wert ist, wurde im Kreis Weselabgegeben. Die beiden weiteren Millionengewinne gehen nachNiedersachsen und Schleswig-Holstein.Zusätzliches WeihnachtsgeldZusätzlich wurden bei der bundesweiten LOTTO6aus49-Sonderauslosung 3.000 Mal jeweils 1.000 Euro ausgelost. Alleinim Bundesland NRW haben über 820 Spielteilnehmer gewonnen. HerzlichenGlückwunsch!Autoschlüssel unterm TannenbaumIn Nordrhein-Westfalen gab es zusätzlich zur bundesweitenSonderauslosung von LOTTO 6aus49 noch eine weitere regionaleSonderauslosung bei der Zusatzlotterie Spiel 77. Hier verlosteWestLotto zwei Volkswagen T-Roc Sport 4Motion 2.0. Bei zweiSpielteilnehmern aus dem Raum Herne und der Städteregion Aachenerfüllt sich jetzt der Traum vom neuen Wagen. Bei diesen beidenGewinnern liegt ein neuer Autoschlüssel an Heiligabend unter ihremTannenbaum.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell