Gewinner investieren zielgenau im Online-Lebensmittelhandel (FOTO)

Düsseldorf (ots) -A.T. Kearney Umfrage: Deutsche kaufen nur zögerlich ihreLebensmittel im Internet"Auch wenn nur weniger als ein Fünftel der Deutschen regelmäßig imInternet Lebensmittel kauft, bietet die Nische attraktive Potenziale,wenn Unternehmen zielgerichtet investieren", meint Dr. MirkoWarschun, Partner und Handelsexperte bei der Managementberatung A.T.Kearney. "Lebensmittel aus dem Internet ist für eine klar abgegrenzteZielgruppe attraktiv. Wer sie zielgenau anspricht kann in einemlukrativen Markt wachsen und den großen Marken, die zurzeit nurmoderat investieren, relevante Marktanteile abjagen."A.T. Kearney hat die Entwicklungen im Markt für Online Food Retail(OFR) untersucht und in einer für Deutschland repräsentativenKundenumfrage die Bedürfnisse und Anforderungen der Deutschenanalysiert. Der Online-Handel mit Lebensmitteln wächst laut derAnalyse von A.T. Kearney weiter, bleibt aber in Deutschland vorerstein kleiner Markt. Nur 18 Prozent der Deutschen kaufen ihreLebensmittel regelmäßig, das heißt einmal im Monat, im Internet;insgesamt 60 Prozent haben es allerdings schon mindestens einmalausprobiert. Sein Anteil am gesamten Lebensmittelmarkt ist von 1,2Prozent in 2016 auf 1,5 Prozent in 2018 gestiegen Während dasEngagement der etablierten Marktteilnehmer in OFR weniger dynamischals in den vergangenen Jahren ausfällt, baut dagegen eine Vielzahlvon kleineren, reinen Online-Spielern ihr Angebot permanent aus undexpandiert rasch wie zum Beispiel Picnic, getnow oder myenso.Der durchschnittliche OFR-Kunde hat ein vergleichsweise hohesNettoeinkommen von rund 3.000 Euro monatlich und gibt mehr als 120Euro pro Woche für Lebensmittel aus. Mehrverdiener und Konsumentenmit höheren Ausgaben für Lebensmittel kaufen häufiger online alsGeringverdiener. Als wichtigste Vorteile werden die Lieferung nachHause (72 Prozent) und die Unabhängigkeit von den Öffnungszeiten desstationären Lebensmittelhandels (52 Prozent) wie auch dieZeitersparnis (50 Prozent) genannt. Konsumenten, die in größerenStädten leben, kaufen regelmäßiger online Lebensmittel ein.Es sind vor allem die Konsumenten mit speziellen Anforderungen wieLebensmittelunverträglichkeit, die Lebensmittel im Netz bestellen:von dieser speziellen Zielgruppe haben 78 Prozent bereits mindestenseinmal Lebensmittel im Internet gekauft und 23 Prozent tun dies sogarregelmäßig. Unterschiede sind auch bei den Einkaufsgewohnheiten undBedürfnissen verschiedener Kundensegmente festzustellen: SpontaneEinkäufer, die meist nur für sich alleine und in kleinen Mengeneinkaufen, wünschen sich im Internet besonders einfach zu bedienendeSuchfunktionen und einen schnellen Bestellvorgang. Routineeinkäufe,die ihre Einkäufe planen und ein größeres Einkaufsvolumen haben,lassen sich vor allem durch detaillierte Produktinformationen undProduktproben überzeugen."Wir sehen noch großen Nachholbedarf bei der Positionierung"erläutert Warschun. So seien vor allem die "Big Names" bekannt wieREWE (81 Prozent) und Amazon Fresh (65 Prozent). Die Kundenassoziieren mit den Online-Anbietern immer noch vor allemSchnelligkeit, kennen aber keine Anbieter, die für Innovation,Spezialsortimente oder besondere Services stehen.Warschun, der ungenutztes Wachstumspotenziale bei OFR sieht,empfiehlt den Marktteilnehmern einen Paradigmenwechsel: "Anstattstationäre Angebote aufs Internet zu übertragen, müssen die digitalenAngebote fokussiert für die online-affine Zielgruppe entwickelt - undausreichend kommuniziert - werden."Die Studie finden Sie hier: http://ots.de/buehBXÜber A.T. KearneyA.T. Kearney ist eine der weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätigeKonzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Das Bera-tungsunternehmen unterstütztseine Klienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrerOrganisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunktstehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation undNachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produkti-ons- undLieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964eröffnete in Düssel-dorf das erste Büro außerhalb der USA. Heutebeschäftigt A.T. Kearney mehr als 3.600 Mitarbeiter in über 40Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klientenklimaneutral.www.atkearney.deTwitter @atkearneydachPressekontakt:Michael ScharfschwerdtDirector Marketing & CommunicationsA.T. Kearney GmbHCharlottenstraße 5710117 BerlinTelefon: +49 30 2066 3363E-Mail: Michael.Scharfschwerdt@atkearney.comOriginal-Content von: A.T. Kearney, übermittelt durch news aktuell