Berlin (ots) -In der finalen Jurysitzung am 17. März in Berlin präsentierten diedrei Finalisten des Retail-Wettbewerbs "First Store by Alexa" ihreGeschäftskonzepte: Gewonnen hat ein innovatives Start-up aus Köln,das nun im November einen Store im Alexa eröffnen darf. The winneris: HOLYMESHDer Gewinner des Retailwettbewerbs "First Store by Alexa" - unddamit ab November 2017 Betreiber eines eigenen Stores im BerlinerShopping- und Freizeitcenter Alexa - ist HOLYMESH. Der Sieger lagsowohl beim Public Voting, an dem knapp 2.000 Alexa-Kunden undFacebook-Fans teilnahmen, als auch in der finalen Jury-Abstimmungvorne. HOLYMESH ist ein junges Kölner Online-Unternehmen, dasstylische, trendige Klamotten- und Accessoires-Kollektionen deutscherSocial Influencer exklusiv im eigenen Online-Shop verkauft. DiePartner sind einige der bekanntesten und erfolgreichsten YouTuber undSocial-Media-Stars Deutschlands - darunter Y-Titty, Shirin David oderHerr Bergmann.Der neue "HOLYMESH Millenial Store" soll Online und Offlinevereinen und die YouTuber-Kollektionen, die hauseigene"Holycollection" und die Social-Media-Stars selbst für die Fanslebendig und greifbar machen. Ein wichtiger Teil des Konzepts für denersten Offline-Store im Alexa sind daher regelmäßige Events mitSocial Influencern. Die Zielgruppe der Marke sind junge Leute, diesozial bestens vernetzt sind. All das passt perfekt zu Konzept undKundenstruktur des Alexa, der Mall of Stars. Weitere Infos zuHOLYMESH: www.holymesh.deDer neue Retail-Trend: Online geht offlineJurymitglied Jens Peter Klatt, Head of Multichannel bei MisterSpex zur Entscheidung der Jury: "Alle drei Finalisten haben wirklichtolle Konzepte präsentiert und uns die Entscheidung in derJurysitzung nicht leicht gemacht. Letztlich am meisten begeistert hatuns der geplante Millenial Store von HOLYMESH. Nachdem wir mit MisterSpex nun schon seit mehr als einem Jahr im Alexa mit unserem ersteneigenen Offline-Store vertreten sind und hervorragenden Zulauf haben,bin ich überzeugt, dass auch HOLYMESH mit seinem Konzept erfolgreichsein wird. Ich freue mich auf eine gute Nachbarschaft." DieGründerinnen & Geschäftsführerinnen von HOLYMESH, Nadja Bilek undJasmina Borgard, reagierten begeistert auf die Nachricht ihresWettbewerbs-Erfolgs: "Wir freuen uns riesig darüber, Gewinner desFirst-Store-Wettbewerbs zu sein. Unsere Community hatte uns schon zuunserer Teilnahme ein sehr positives Feedback gegeben. Es ist unsererster Step in den stationären Einzelhandel und ein kleinesExperiment. Aber wir sind sicher, dass wir im Alexa den bestenStandort haben, den wir uns für diesen Schritt in die Offline-Weltwünschen können."Next step: Store-PlanungNun folgen die nächsten Schritte: In enger Zusammenarbeit und mitUnterstützung des Alexa Center-Managements wird HOLYMESH gemeinsammit einem Store Designer und Ladenbauer an der Gestaltung ihresersten Ladens arbeiten. Im Oktober wird umgebaut - und Anfang November, zum 10-jährigen Geburtstag des Alexa, wird der neue Store eröffnet.

Platz 2 & 3: Stulle Berlin & Lakritz Mitte

Großer Dank geht auch an die beiden anderen Finalisten, Lakritz Mitte und Stulle Berlin, für ihre Teilnahme an "First Store" und ihre erstklassigen Konzepte.

- Lakritz Mitte präsentierte einen Concept-Store mit der größten Lakritz-thematisierten Auswahl im deutschsprachigen Raum aus den Bereichen Food, Non-Food (Seifen, Cremes, etc.) und Merchandise (T-Shirts, Mützen, etc.).

- Das Konzept für den Stulle-Shop beinhaltet ein unverwechselbares Sortiment an knallbunten Design-Unikaten sowie eine Kinder-Kreativinsel und Bilder-Galerie. Die verwendeten Materialien (Lkw-Plane, Leder) sind nahezu unkaputtbar, jeder Artikel ist so extrem lange haltbar und nachhaltig. Über First Store by Alexa

"First Store by Alexa" ist ein europaweites Retail-Casting für innovative Geschäftsideen, veranstaltet vom Shopping- und Freizeit-Center Alexa am Berliner Alexanderplatz. Die Initiatoren: Union Investment, Sonae Sierra und 21 Media. Die Mitglieder der Fachjury: Volker Noack, Geschäftsführer Union Investment Real Estate; Oliver Hanna, Center Manager des Alexa; Dirk von der Ahé, Leasing Manager Germany bei Sonae Sierra; Susanne Risch, Geschäftsführerin von brand eins Wissen; Markus Heckhausen, Gründer und Geschäftsführer der Berliner Kultmarke Ampelmann; Jens Peter Klatt, Head of Multichannel bei Mister Spex; Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung.

Der Preis für die Gewinner: sechs Monate mietfrei im Alexa.

Das Alexa am Berliner Alexanderplatz ist eines der erfolgreichsten und mit 16 Millionen Besuchern pro Jahr höchst frequentierten Shopping-Center Deutschlands.