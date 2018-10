Die Gewinner im Videowettbewerb Fast Forward Science stehen fest / Der Deutsche Zukunftspreis ist Partner der Kategorie VISION

Berlin-München (ots) - Die Preisträger des Videowettbewerbes FastForward Science wurden jetzt bekanntgegeben. Der DeutscheZukunftspreis ist auch in diesem Jahr Partner der Kategorie VISION.Und natürlich dreht sich hier alles um die Zukunft! Wir wollten heutewissen, was morgen von Bedeutung sein wird. Und das kommunikativ vondenen, die eine solche Zukunft mit gestalten werden.Das sind die Gewinner und ihre Themen:Platz 1: "Was ist künstliche Intelligenz?" von Julian Witusch,YouTube-Kanal JWreloaded, aus Nürnberg.Künstliche Intelligenz (KI) personalisiert Social Media Feeds,erkennt Gesichter und schätzt, wie viele Kalorien ein Tellergerichthat. Doch was ist eigentlich KI? Julian Witusch gibt in seinem Videoeinen Einblick in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten künstlicherIntelligenz und eine Hörprobe von KI-komponierter Musik.Platz 2: "Kolonie auf dem Mond" von Ronny Bläß & Christoph Böhler,YouTube-Kanal RaumZeit - Vlog der Zukunft, aus Peine.Ist es wirklich möglich, den Mond zu besiedeln? Könnte dieser inZukunft als ideale Basis dienen, um Raketen zu starten und das All zuerschließen? Mit beeindruckenden Bildern und vielen Fakten klärtRonny Bläß über diese Vision auf.Platz 3: "Ein Herz aus Spinat - aktuelle Medizinforschung" vonMarlene Heckl, MediTutor, aus München.Auf Spinatblättern menschliche Herzzellen heranzüchten? In ihremersten YouTube-Video überhaupt berichtet Medizinstudentin Marlenewortgewandt über diesen faszinierenden Versuch zweier Biotechnikeraus Worcester Massachusetts.Die Gewinnerin und Gewinner werden am 28. November in Berlin Gästedes Bundespräsidenten bei der Verleihung des DeutschenZukunftspreises 2018 sein und erleben, dass dem wissenschaftlicherErfolg auch manchmal sehr verrückte Ideen zugrunde liegen.Weitere Informationen unter:www.fastforwardscience.dehttps://www.facebook.com/deutscher.zukunftspreisPressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.deOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell