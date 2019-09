Köln (ots) -Am 27. September 2019 hat der Verband deutscher Musikschulen (VdM)zum zwölften Mal zusammen mit dem Bundesjugendministerium im WDRFunkhaus Köln den Medienpreis LEOPOLD verliehen. Zuvor hatte eineExpertenjury unter Vorsitz von Reinhart von Gutzeit aus über 120Bewerbungen 22 Musiktonträger für die Empfehlungsliste ausgewählt.Sieben Produktionen sind nun mit dem begehrten Medienpreis LEOPOLDausgezeichnet worden, dem Gütesiegel des VdM für besonders "guteMusik für Kinder".Die Gewinner des Medienpreises LEOPOLD 2019/2020 sind die CDs "Diekleine Hexe" (Aktive Musik Verlagsgesellschaft/Igel Records), "Sonne,Mond und Abendstern - Die schönsten Lieder zur guten Nacht" (ArgonVerlag/Sauerländer audio), "Schneeflocken" (Edition SEE-IGEL - UteKleeberg und Uwe Stoffel), "Zwerg Nase - Orchestermärchen fürSprecher und großes Orchester/Das kalte Herz - Konzertouvertüre" (MBMMusikproduktion/Coviello Classics), "Tanz den Spatz - Kinderlieder"(Oetinger Media), "Die Pecorinos - Käse in New York. EinKrimi-Mäusical" (Panama-Records) und "Milos und die verzauberteKlarinette - Ein Märchen über einen Jungen, der mit seinem Instrumentdie Welt veränderte" (Yxalag/GermanPops Media).Die Gewinner des neuen Sonderpreises "LEOPOLD interaktiv"2019/2020 sind die Apps "BandDings - Ein Musik-Abenteuer" (doDings),"KlangDings - Ein fröhliches Musikspiel" (doDings) und "Tongo MusikApp" (Firstconcert Productions) sowie die Website "WDR Klangkiste"(WDR/Hauptabteilung Orchester und Chor/Programmbereich Internet).Überreicht wurde der LEOPOLD durch den VdM-Vorsitzenden UlrichRademacher und Uta-Christina Biskup vom Bundesministerium fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend. Ulrich Rademacher sagte: "Auchbeim bereits 12. Wettbewerb haben wir wieder Neues, Unerhörtes undeinfach richtig gut Gemachtes auf dem Gebiet der Musikmedien fürKinder mit dem Medienpreis LEOPOLD ausgezeichnet. Besonders freut esuns, dass wir außerdem in diesem Wettbewerbsjahr erstmals auch dreiMusikapps und einer Website den neuen Sonderpreis 'LEOPOLDinteraktiv' verleihen können, für den wir uns in zwei Jahren nochdurchaus mehr Bewerbungen wünschen."Bundesjugendministerin Franziska Giffey hob in ihrem schriftlichenGrußwort die Bedeutung des Medienpreises LEOPOLD hervor:"Familienmitglieder, Erzieherinnen und Erzieher und Kitas findendurch den Medienpreis LEOPOLD eine gute Auswahl an Musikmaterialien.In diesem Jahr zeichnet der LEOPOLD zum ersten Mal Musik-Apps undWebseiten aus. Damit wird deutlich: Der Medienpreis des Verbandesdeutscher Musikschulen achtet auf aktuelle Entwicklungen. Er greiftdie Digitalisierung auf. Seit 1997 begleitet das Bundesministeriumfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend den Wettbewerb und sichertseine Grundfinanzierung. In diesem Zeitraum hat sich der Preis zueiner wichtigen Richtschnur im Musikbereich entwickelt. Er schauthin, was Kinder mögen und brauchen. Er bietet Erwachsenen damit einegute Orientierung."Bereits am Vormittag wurde im Rahmen des Jazzkrimi-Kinderkonzerts"Vom Blues zum Groove - die unglaubliche Geschichte des DukeElligator" (Konzeption: Barbara Overbeck und Stephan Schulze) mit demJugendJazzOrchesters NRW unter Leitung von Stephan Schulze undmoderiert von Barbara Overbeck der Sonderpreis POLDI der Kinderjuryüberreicht. Die Klasse 7cm des Humboldt-Gymnasiums Köln hat die CD"Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht schlafen konnte- Ein Hörspiel mit 12 Liedern" (Sabine Bohlmann/ Oetinger Media)damit ausgezeichnet. Diese Musikproduktion steht ebenfalls auf derEmpfehlungsliste der Expertenjury.Der Medienpreis LEOPOLD wird seit 1997 alle zwei Jahre vom Verbanddeutscher Musikschulen mit Unterstützung des Bundesministeriums fürFamilie, Senioren, Frauen und Jugend vergeben. Er gilt als eine derwichtigsten deutschen Auszeichnungen für Musiktonträger für Kinder.Partner des LEOPOLD sind das Kulturradio WDR 3, die Initiative Hörenund die Forschungsstelle Appmusik der Universität der Künste Berlin.Weitere Information unter www.medienpreis-leopold.de.Alle Preisträger des Medienpreises LEOPOLD 2019/2020 mitHörbeispielen unterhttps://www.musikschulen.de/projekte/leopold/leopold-2019/index.htmlPresseservice: Die Gewinner- und Empfehlungsliste sowie dasLEOPOLD-Logo stehen zum Abruf bereit unter http://ots.de/Vqi9rAPressekontakt:Claudia WannerPressesprecherinVerband deutscher Musikschulen e.V.Tel. 0228/95706-21mobil 0171-7364487presse@musikschulen.dewww.musikschulen.deOriginal-Content von: Verband deutscher Musikschulen, übermittelt durch news aktuell