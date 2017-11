Gewinner der Kategorie VISION im Videowettbewerb Fast Forward Science stehen fest / Partner dieser Kategorie ist der Deutsche Zukunftspreis

München (ots) - Die Preisträger des Videowettbewerbes Fast ForwardScience wurden gekürt, der Deutsche Zukunftspreis war erstmaligPartner dieser Kategorie. Und natürlich dreht sich alles um dieZukunft! Wir wollten heute schon wissen, was morgen von Bedeutungsein wird. Und das kommunikativ von denen, die eine solche Zukunftgestalten werden - das war und ist hoch spannend!Das sind die Gewinner und ihre Themen:1. Platz: "Können wir unser Gehirn hacken?"Künstliche Intelligenz, Roboter und sogar Cyborgs: Von einerZukunft, in der Mensch und Maschine eins werden, handelt dieservisionäre Videobeitrag von Doktor Whatson. Anhand verschiedenerBeispiele stellt er darin Forschung, Fortschritt und das Potenzialdes sogenannten Brain-Computer-Interfaces vor. Doch auch ethischeAspekte spricht er an und überzeugt neben der filmischen Umsetzungdurch seine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema.2. Platz: Wie funktionieren Hologramme?Auch wenn wir die Technologie der Hologramme hauptsächlich aus derScience Fiction kennen, sind die traditionellen Versionen leichtnachzubauen. Max zeigt auf seinem Kanal Wissensreaktor, was genau manzum Hologramme-Bauen braucht, wie so eine Konstruktion aussieht unddass sie tatsächlich funktioniert. Natürlich darf auch hier etwasVisionäres nicht fehlen: Forscher arbeiten bereits daran, dass man3-D-Hologramme bald berühren kann.3. Platz: Solarzelle aus Tee selber bauen! Grätzelzelle einfacherklärt!Professionell hergestellt, könnten Grätzelzellen unsereEnergieversorgung revolutionieren. Bis es soweit ist, kann man soeine Solarzelle aber auch einfach selbst bauen. Wie das funktioniert,erklärt Philip von Phil's Physics. Das Faszinierende dabei:Einfachste Haushaltsmittel wie Hibiskusblütentee sind für den Versuchausreichend. Wissenschaft zum Selbstmachen - super, fand auch dieJury.Die drei Gewinner werden am 29. November in Berlin Gäste desBundespräsidenten bei der Verleihung des Deutschen Zukunftspreises2017 sein und erleben können, dass dem wissenschaftlichen Erfolg auchmanchmal sehr verrückte Ideen zugrunde liegen.Weitere Informationen unter www.fastforwardscience.de undwww.deutscher-zukunftspreis.dePressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell