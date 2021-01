Die Gewinner des Jahres 2020: Ein Rückblick!

Das Handelsvolumen an den OTC-Märkten stieg 2020 inmitten der beispiellosen Volatilität, die durch die Pandemie ausgelöst wurde, sprunghaft an – vor allem zum Jahresende hin.

Allein im Dezember wurden an den OTCQX-, OTCQB- und Pink-Märkten Aktien im Wert von fast 52 Milliarden US-Dollar gehandelt.

“Die gestiegene Nachfrage im Handel an den öffentlichen US-Märkten spiegelte sich in einem Anstieg des gesamten Dollar-Volumens an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung