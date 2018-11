Die Gewinner des Deutschen Kulturförderpreises 2018 stehen fest

Berlin (ots) -Sperrfrist: 22.11.2018 20:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. vergibt zum13. Mal gemeinsam mit seinen Partnern Handelsblatt und ZDF denDeutschen Kulturförderpreis an Unternehmen und unternehmensnaheStiftungen. Diese bundesweit einzigartige Auszeichnung würdigtinnovative Kulturförderprojekte von Unternehmen aller Größen undBranchen und unternehmensnaher Stiftungen.In diesem Jahr beteiligten sich rund 80 Bewerber mit ihrenProjekten. Die von einer renommierten Jury ausgewählten dreiPreisträger werden am Abend des 22. Novembers 2018 im Rahmen einerfestlichen, von Barbara Hahlweg (ZDF) moderierten, Gala in derBerliner Niederlassung der DZ BANK AG bekannt gegeben undausgezeichnet.Preisträger der Kategorie "Kleine Unternehmen": h+sveranstaltungen gmbh für das Projekt "Hörgang"Mit "Hörgang" hat das Unternehmen h+s veranstaltungen gmbh ausMünchen eine Mischung aus Stadterkundung und Lesungen konzipiert. Anliteraturfremden Orten, wie Handwerksbetrieben, Dachböden oderKlostergruften, lesen 50 bekannte Autoren und talentierteSchreibanfänger aus ihren Werken vor einem bunt gemischten Publikum.Die "Hörgängerinnen und Hörgänger" bewegen sich während derVeranstaltungsnacht frei von einem Leseort zum nächsten. Zu jedervollen Stunde beginnt eine neue Runde mit parallel stattfindendenLesungen. Sie sind verteilt auf nicht weniger als 30 Spielstätten,von denen einige ausschließlich für diese Veranstaltung derÖffentlichkeit zugänglich sind. Dieses Projekt führt ein breitesPublikum unkonventionell an Literatur heran, gibt neben bekanntenAutoren auch jungen Schreibtalenten eine Plattform und zeigt Münchensverborgene Orte. Weitere Informationen: www.hoergang.comPreisträger der Kategorie "Mittlere Unternehmen": Stiftung derSparkasse Minden-Lübbecke zur Förderung von Kunst und Kultur für ihrnachhaltiges Engagement gegen sexualisierte Gewalt an Kindern undJugendlichen mit den Mitteln des präventiven TheatersSeit über zehn Jahren setzt sich die Stiftung der SparkasseMinden-Lübbecke mit den Mitteln des Theaters gegen sexualisierteGewalt an Kindern und Jugendlichen ein. In einem groß angelegtenPräventionsprogramm für Grundschulen, Schulen mit besonderemFörderbedarf und weiterführende Schulen wurden das Theaterstück "MeinKörper gehört mir" und das autobiografische Einmann-Stück "Ich werdees sagen" der theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück bereits vormehr als 900 Schulklassen durchgeführt. Im Jahr 2009 wurde aufInitiative der Stiftung ein Netzwerk mit Vertretern der einschlägigenFachorganisationen gegründet. In regelmäßigen Treffen werden Ideenentwickelt: Neben der Durchführung von Fortbildungen für Lehrkräfte,Elternabenden und Vortragsveranstaltungen gehören die Herausgabe desKinderbuchs "Ich bin mein eigener Stern" und die Entwicklung einerComicschreibtischunterlage mit wichtigen Merksätzen, Chatregeln undder "Nummer gegen Kummer" zu den wichtigsten Instrumenten derPräventionsarbeit. Mit ihrem Engagement unterstützt die Stiftung dieDiskussion zu diesem oft tabuisierten Thema. Sie ermutigt Kinder undJugendliche, aber auch Lehrkräfte und Eltern nicht zu schweigen, wennsie sexualisierte Gewalt erleben oder beobachten. WeitereInformationen: www.sparkasse-minden-luebbecke.de/stiftungPreisträger der Kategorie "Große Unternehmen": BHF BANK Stiftungfür das Projekt "UNART - Jugendwettbewerb für multimedialePerformances"Der Jugendwettbewerb "UNART" ist eine Initiative der BHF BANKStiftung aus Frankfurt am Main in Kooperation mit dem DeutschenTheater Berlin, dem Schauspiel Frankfurt, dem Thalia Theater Hamburgund dem Staatsschauspiel Dresden. Um die Teilnahme bewerben könnensich Jugendliche, die Ideen für Performances haben, die nicht mehrals 15 Minuten dauern und live auf der Bühne stattfinden sollen. Unddas in Gruppen mit mindestens drei, höchstens zwölf Teammitgliedernzwischen 14 und 20 Jahren. Es geht darum, für Ideen und Themen ausder eigenen Lebenswelt, eine künstlerische, performative Form zufinden. Künstlerische Coaches begleiten und beraten die Gruppen, dieKonzeption und Weiterentwicklung liegt jedoch bei den Jugendlichenselbst. Gearbeitet wird mit Sprechtheater, Video, Musik, Tanz oderanderen Mitteln. Mehr als 1000 Jugendliche unterstützt von etwa 200Künstlerinnen und Künstler waren in den vergangenen Jahren schon bei"UNART" dabei. Weitere Informationen: www.unart.netJury des Deutschen Kulturförderpreises 2018:Prof. Dr. Clemens Börsig, Vorstandsvorsitzender Kulturkreis derdeutschen Wirtschaft (Vorsitz)Sven Afhüppe, Chefredakteur HandelsblattTheresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und KunstBaden-WürttembergDr. Thomas Bellut, Intendant ZDFAlexander Birken, CEO Otto GroupProf. Dr. Verena Metze-Mangold, Präsidentin a. D., DeutscheUNESCO-KommissionDr. Franziska Nentwig, Geschäftsführerin Kulturkreis der deutschenWirtschaftWalter Sittler, SchauspielerProf. Dr. Tobias Wollermann, stellv. 