Gewinner des Bundeswettbewerbs Mathematik stehen fest: Zwölf Schüler sind Deutschlands Mathe-Meister

Bonn (ots) - Sie sind Deutschlands Mathe-Meister: Zwölf Schülerholten den Bundessieg im Bundeswettbewerb Mathematik. Das teilteBildung & Begabung, das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder, am Donnerstag in Bonn mit. Über 1.400 Jugendliche ausDeutschland hatten sich 2016 an dem anspruchsvollen Wettbewerbbeteiligt. 55 von ihnen qualifizierten sich für das Finale, das indieser Woche im hessischen Schmitten stattfand.Diese acht Schüler setzten sich dort erstmals durch: Kaniuar Bacho(Gronau, Nordrhein-Westfalen), Christoph Börger (Wentorf,Schleswig-Holstein), Raymond Chen (Geisenheim, Hessen), Manfred Paul(Würzburg, Bayern), Michael Schmalian (Karlsruhe, Baden-Württemberg),Jonas Walter (Rostock, Mecklenburg-Vorpommern), Alois Wohlschlager(Samerberg, Bayern) und Leon-Xinchen Yu (Dortmund,Nordrhein-Westfalen). Sie werden nun in die Förderung derStudienstiftung des deutschen Volkes aufgenommen. Zusätzlich erhaltendie erstmaligen Sieger die Chance, in den Sommerferien amMax-Planck-Institut für Mathematik in Bonn mit nationalen undinternationalen Spitzenmathematikern zu forschen.Vier Schüler konnten ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreichverteidigen: Christian Nöbel (Königswinter, Nordrhein-Westfalen)holte seinen zweiten Bundessieg. Branko Juran (Berlin) wurde zumdritten Mal in Folge Bundessieger. Leo Gitin und Ferdinand Wagner(Leipzig, Sachsen) waren bereits zum fünften Mal erfolgreich. Diemehrmaligen Bundessieger erhalten Geldpreise des Bundesministeriumsfür Bildung und Forschung.Die Preisverleihung für alle Bundessieger findet am Mittwoch, 5.April 2017 in der Hessischen Landesvertretung (In den Ministergärten5, 10117 Berlin) statt. Gastgeber der Preisverleihung ist derArbeitgeberverband Gesamtmetall.Bei einem Kolloquium in Schmitten im Taunus mussten sich die 55Finalisten im Gespräch mit Profis aus Schule und Hochschule alsProblemlöser bewähren. Die überzeugendsten Teilnehmer wurden voneiner Fach-Jury zu Bundessiegern gekürt. "Alle Teilnehmer desKolloquiums haben eindrucksvolle Fähigkeiten und viel Kreativität imUmgang mit Mathematik unter Beweis gestellt", sagte Hanns-HeinrichLangmann, Leiter des Bundeswettbewerbs Mathematik. "Da war es für dieJuroren schon eine Herausforderung, die Allerbesten zu Bundessiegernzu küren."Weitere Informationen finden Sie unter:www.bundeswettbewerb-mathematik.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Wir entwickeln Modellprojekte für mehr Chancengleichheit inder Bildung. Unsere Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen,ihre Stärken zu entdecken - unabhängig davon auf welche Schule siegehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Wir bringen Experten aufFachtagungen zusammen und halten im Internet Informationen fürLehrer, Eltern und Schüler bereit. Bildung & Begabung ist eineTochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium fürBildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr istder Bundespräsident. www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Nikolaus Sedelmeier, Tel. 0228/95915-62E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinn?tzige GmbH, übermittelt durch news aktuell