Gewinner der Ascensia Diabetes Challenge: Whisk Ernährungscoach (FOTO)

Ascensia Diabetes Care gab am 22. Juni 2018 im Rahmen der 78.Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) in Orlando, USA,den Sieger der Ascensia Diabetes Challenge bekannt: Das britischeStart-up Whisk geht als Gewinner des globalen Innovationswettbewerbshervor. Ziel der Challenge war es, digitale Lösungen zurUnterstützung des täglichen Diabetes-Managements von Menschen mitTyp-2 Diabetes zu finden und zu fördern.Rezeptempfehlungen, die zum Blutzuckerspiegel passenDie Siegerinnovation von Whisk ist ein kulinarischer Coach, dermit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) personalisierteErnährungsempfehlungen auf der Grundlage von Geschmackspräferenzenund Nahrungsmitteleinschränkungen liefert. Für Menschen mit Diabeteswerden diese Empfehlungen zukünftig auch Blutzuckerdaten miteinbeziehen. Whisk hat eine auf KI basierende Ernährungsplattformentwickelt, die Lebensmittel-Ontologie (Food Genome) nutzt und soihren Nutzern ermöglicht, Rezepte zu entdecken, die ihre persönlichenVorlieben, Zeitvorgaben, Kosten, die Wetterlage sowieDiätvorschriften oder Allergien berücksichtigen. Hat der Nutzerseinen persönlichen Speiseplan um ein Rezept ergänzt, kann er diesesautomatisch einem Online-Warenkorb hinzufügen, der weltweit mitführenden Supermarktketten verknüpft ist, um schnell und einfach diebenötigten Zutaten einzukaufen. Bereits über eine halbe MillionMenschen monatlich nutzen Whisk in den USA, Großbritannien undAustralien.Personalisierte Empfehlungen befähigen zu gesunder ErnährungAls Gewinner des Wettbewerbs möchte Whisk Menschen mit Typ-2Diabetes ein personalisiertes kulinarisches Erlebnis bieten, das vonihren Blutzuckerwerten lernt und ihnen Ernährungsempfehlungen gibt,die optimal auf ihren Diabetes zugeschnitten sind. Auf Basis der mitBlutzuckermesssystemen von Ascensia Diabetes Care ermitteltenBlutzuckerwerten lernt das System, welchen Einfluss bestimmteLebensmittel und Rezepte auf die Blutzuckerwerte des Nutzers haben.So kann der Coach einen individuell auf den Blutzuckerspiegelabgestimmten Ernährungsplan erstellen, der dem Anwender dabei hilft,seine Werte im Zielbereich zu halten. Der Ernährungscoach fürMenschen mit Diabetes wird zunächst persönliche Rezeptempfehlungenanbieten und sich dann weiterentwickeln, um auch Empfehlungen fürFertigprodukte und Restaurants geben zu können. "Ernährung undLebensmittelauswahl sind ungemein wichtige Komponenten des Typ-2Diabetes-Managements. Das Juroren-Team und ich waren sehr beeindrucktvon Whisks bereits bestehender Plattform und ihrer Idee, sie fürMenschen mit Typ-2 Diabetes weiterzuentwickeln. Damit können wirMillionen Menschendazu befähigen, sich mit Freude gesünder zuernähren", sagt Michael Kloss, CEO und Präsident von AscensiaDiabetes Care.Whisk und Ascensia Diabetes Care wollen Diabetes-Managementgemeinsam verbessernWhisks innovative Diabetes-Management-Lösung konnte sich gegen 116Einreichungen aus 25 Ländern durchsetzen und erhält für dieEntwicklung und das Pilotprojekt der Idee ein Preisgeld in Höhe von100.000 Euro. Whisk wird bei der Implementierung eng mit AscensiaDiabetes Care zusammenarbeiten.Nick Holzherr, Gründer und CEO von Whisk, sagte: "Wir sind überausglücklich, als Gewinner der Ascensia Diabetes Challenge ausgewähltworden zu sein. Typ-2 Diabetes hat in den vergangenen Jahrenepidemische Ausmaße erreicht. Wir freuen uns sehr darauf, eine Lösungzu entwickeln, die viele Menschen dabei unterstützen kann, ihrenLebensstil nachhaltig zu optimieren. Wir hoffen, dass wir gemeinsammit Ascensia Diabetes Care dabei helfen können, den Umgang mit derErkrankung zu verbessern."Die Zweitplatzierten der Ascensia Diabetes ChallengeNeben dem Gewinner wurden auch zwei Zweitplatzierte ausgewählt,die mit einem Preisgeld in Höhe von je 30.000 Euro für dieWeiterentwicklung ihrer Ideen belohnt werden. Die in den USAansässige Firma Qstream erhielt den Preis für eine kollaborativeOnline-Lernplattform, die das Konzept "Spaced Education" mitansprechenden Spielmechaniken verbindet und damit nachhaltigeVerhaltensänderungen fördern soll. In Studien hat die Plattformgezeigt, dass sie zu einer signifikanten Reduktion des HbA1c-Wertesbei Menschen mit Diabetes beitragen kann.(1) Auf dem zweiten Platzlandete außerdem das deutsche Softwareunternehmen xBird, dasebenfalls KI einsetzt. Die xBird-Software analysiert dieBewegungsdaten von Smartphones und Wearables und vergleicht sie mitBlutzuckerdaten der Vergangenheit, um mögliche Hypo- undHyperglykämien vorherzusagen.Darüber hinaus wurde Walk With Path für ihre hochinnovativeAktiv-Einlegesohle ausgezeichnet, die speziell für Menschen mitperipherer Neuropathie aufgrund von Diabetes entwickelt wurde. DieEinlegesohle gibt während des Gehens ein Vibrations-Feedback, welchesüber eine App getrackt werden kann. Sie soll dabei helfen, dasGleichgewicht zu verbessern und so das Sturzrisiko zu verringern.Ascensia Diabetes Care wird Walk With Path bei der Durchführung einerStudie zum Nachweis der Wirksamkeit unterstützen.Mehr Informationen zur Ascensia Diabetes Challenge, der Jury undden Bewertungskriterien erhalten Sie unter:www.ascensiadiabeteschallenge.com.Über Ascensia Diabetes CareAscensia Diabetes Care ist ein globales, auf Diabetes Carespezialisiertes Unternehmen, welches Menschen mit Diabetes dabeiunterstützt, ihre Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen und einehöhere Lebensqualität zu ermöglichen. Wir nutzen unsere Innovationenund Expertise, um qualitativ hochwertige Lösungen und messgenaueSysteme zu entwickeln, die einen einfachen und positiven Unterschiedim täglichen Leben von Menschen mit Diabetes machen.Der Kern unseres Portfolios sind die bewährten Contour NextBlutzuckermesssysteme. Unsere Produkte vereinen fortschrittlicheTechnologien mit anwenderfreundlicher Funktionalität, um Menschen mitDiabetes im Umgang mit ihrem Diabetes zu unterstützen. Wir engagierenuns für eine kontinuierliche Forschung, Innovation und dieWeiterentwicklung neuer Produkte. Als verlässlicher Partner in derDiabetes Care Industrie arbeiten wir eng mit medizinischenFachkräften und weiteren Partnern zusammen - zum einen, umsicherzustellen, dass unsere Produkte die höchsten Standards anPräzision und Richtigkeit und damit hohe Messgenauigkeitgewährleisten und zum anderen, um unser Geschäft mit größterIntegrität führen zu können.Ascensia Diabetes Care entstand 2016 durch den Verkauf von BayerDiabetes Care an Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Die Produktevon Ascensia Diabetes Care werden weltweit in mehr als 125 Länderverkauft. Ascensia, das Ascensia Diabetes Care-Logo und Contour sind Markender Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Quellen:(1) Kerfoot BP et al. Diabetes Care (2017) 40:1218-1225.