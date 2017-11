Gewinner des Alberta Exports Award 2017

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) -Solex Thermal Science Inc. (Solex) hat dieses Jahr die Ehre, aufder Alberta Export-Preisverleihung gleich zwei Preise zu erhalten.Solex wurde sowohl mit dem Preis für den Exporteur des Jahres(Exporter of the Year Award) als auch dem Preis für saubereTechnologie (Clean Technology Award) ausgezeichnet.Mit dem Exporter of the Year Award werden die Leistungen von Solexals Exporteur in Alberta anerkannt, der nicht nur eine hervorragendeinternationale Marktpenetration erzielt hat, sondern auch durch dieSchaffung neuer Arbeitsplätze sowie Investitionen in Forschung undEntwicklung maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung der ProvinzAlberta beiträgt.Der Clean Technology Award zollt Solex Anerkennung für seine Rolleals der Exporteur in Alberta für nachhaltige Güter undDienstleistungen durch verringerte Kohlenstoffemissionen, erneuerbareEnergie und Gewässerschutz. Solex war aufgrund seiner erheblichenErhöhung des Exportwerts von Jahr zu Jahr sowie des sprunghaftenAnstiegs im Umsatzvolumen der ideale Kandidat für dieseAuszeichnungen. Der hervorragende Exportplan von Solex zeigt, wieInnovation und umweltbewusstes Denken die Herausforderungenüberwinden können, die sich internationalen Unternehmen stellen."Es ist uns eine große Ehre, diese zwei Preise entgegennehmen zudürfen. Wir sind seit 20 Jahren stetig bemüht, dieenergiesparendsten, umweltfreundlichsten und kostengünstigstenLösungen auf dem Markt anzubieten. Unser Schwerpunkt liegt einerseitsauf einer verbesserten Umweltleistung unserer Kunden und andererseitsauf der wirtschaftlichen Expansion Albertas durch Innovation undBeschäftigung von Nachwuchskräften. Wir danken unseren geschätztenKunden für Ihr Vertrauen, Ihre Zusammenarbeit, Ihre Loyalität. UnserDank geht auch an alle unsere Partner, die uns weiterhin in unseremWachstum unterstützen. Und herzlichen Dank an unser Solex-Team fürIhr zukunftsorientiertes Denken, für Ihr stetiges Streben nach neuenLösungen für morgen", sagt Paul Crawford, Präsident von Solex ThermalScience Inc.Die von Canadian Manufacturing & Exporters und JWN präsentiertenAlberta Export Awards zollen den innovativen Ansätzen und Beiträgender Exportunternehmen aus allen Regionen der Provinz Alberta wie auchden Einzelpersonen Anerkennung, die diese Erfolgskonzepte geschaffenhaben.Informationen zu Solex Thermal ScienceSolex Thermal Science mit Firmensitz in der kanadischen ProvinzAlberta ist weltweit führend in der Entwicklung, Konstruktion undFertigung indirekter Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad. UnsereTechnologie dient zur Erwärmung, Kühlung und Trocknung von Schüttgutund wird in der Verarbeitung von Dünger, Zucker, Ölsamen, Getreide,Kunststoff und vielen anderen Schüttgutprodukten verwendet. UnterEinsatz bewährter und patentierter thermischer Modelliersoftware wirdjeder Wärmetauscher maßgeschneidert angefertigt, um die besonderenthermischen Leistungsanforderungen jedes einzelnen Kunden zuerfüllen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und über 500 installiertenWärmetauschern in 50 Ländern weltweit liefern wirBest-in-Class-Service - von der Planung bis zur Fertigstellung - undbieten technische und Vertriebsunterstützung weltweit in vielenverschiedenen Sprachen. Wir sind Ihr Partner in der Innovation.Erfahren Sie mehr darüber unter http://www.solexthermal.com.Medienrecherchen:Amanda ParkmanMarketing & CommunicationsE-Mail: amanda.parkman@solexthermal.com+1-403-254-3500Original-Content von: Solex Thermal Science Inc, übermittelt durch news aktuell