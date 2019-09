Gewinnen Sie mit Ihrer Idee beim Deutschen Mobilitätspreis!

Berlin (ots) - Digital, sozial, nachhaltig: Welche Ideen würdendie Mobilität in Ihrem Alltag verbessern? Kreative Antworten aufdiese Frage können Bürgerinnen und Bürger bis zum 6. Oktober 2019online auf www.deutscher-mobilitaetspreis.de einreichen. AlleTeilnehmer haben die Chance auf Preisgelder im Gesamtwert von 6.000Euro. Die drei Gewinner werden im November bei einer feierlichenPreisverleihung durch die Wettbewerbsinitiatoren, demBundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) undder Initiative "Deutschland - Land der Ideen", geehrt.Gesucht werden innovative Denkanstöße, die Deutschlands Mobilitätnachhaltig verbessern können. Ob es sich dabei um Ideen handelt,durch die der Pendelverkehr zukünftig komfortabler wird oder umwelche, die älteren Personen mehr Mobilität im Alltag ermöglichen. Obklimaschonende Alternativen, die auf dem Land oder in der Stadt fürmehr Lebensqualität sorgen oder ausgefallene Entwürfe für den Einsatzautonomer Fahrzeuge auf Straßen oder Schienen: Willkommen sind alleIdeen, die Deutschlands Mobilität noch effektiver, sicherer undinnovativer machen. Alle Teilnehmer haben zusätzlich die Chance, sichmit ihren Projekten um eine finanzielle Förderung durch das BMVI zubewerben.Der Ideenwettbewerb findet im Rahmen des DeutschenMobilitätspreises statt, der in zwei Phasen durchgeführt wird. In derBest-Practice-Phase wurden bereits im August zehn umsetzungsstarkeProjekte von Organisationen aller Art prämiert. Der Ideenwettbewerbrichtet sich in der zweite Phase an die breite Bevölkerung undzeichnet kreative Einfälle, zündende Ideen oder unkonventionelleKonzeptskizzen aus.Die Themenpartnerschaft zum Ideenwettbewerb hat in diesem Jahr derZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.übernommen. "Die Elektroindustrie trägt maßgeblich dazu bei, dass derVerkehr schadstoffärmer, leiser und sicherer wird. Schon jetzt sindviele Bausteine für den intelligenten Verkehr vorhanden, aber siemüssen auch zusammengesetzt werden. Dazu ist es wichtig, einenbreiten gesellschaftlichen Diskurs zu führen. Der Ideenwettbewerb istdafür die geeignete Plattform und kann wichtige Impulse geben, um dieMobilität der Zukunft zu gestalten", so Olaf Zinne, Leiter derZVEI-Plattform Smart-Mobility.Die Initiatoren: "Deutschland - Land der Ideen" und BMVIMit dem Deutschen Mobilitätspreis machen die Initiative"Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehrund digitale Infrastruktur intelligente Mobilitätslösungen unddigitale Innovationen öffentlich sichtbar. Die Deutsche Bahn und derVDV sind Partner des Wettbewerbs.Weiterführende Informationen Pressematerial:www.deutscher-mobilitätspreis.de/pressePressekontakt:Deutschland - Land der IdeenLinda BrandesTel.: 030/206459-114brandes@land-der-ideen.dewww.land-der-ideen.dewww.twitter.com/Land_der_IdeenBundesministerium für Verkehr und digitale InfrastrukturPressestelleTel.: 030/18300-7200presse@bmvi.dewww.bmvi.dewww.twitter.com/bmviOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuell