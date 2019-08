Gewinne weit über Schätzungen: Shopify-Aktie erreicht Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Shopify Inc.":

Die Investoren von Shopify (WKN: A14TJP) hatten große Hoffnungen in den Finanzbericht für das zweite Quartal gesetzt. Da die Guidance recht konservativ bemessen war, standen die Chancen nicht schlecht, dass das Unternehmen überdurchschnittlich performen würde – und genau das ist auch passiert. Die unerwartet guten Ergebnisse, die neulich veröffentlicht wurden, ließen die Aktien um bis zu 10 % steigen. Dann beruhigte sich der Markt wieder ein wenig und die Aktie beendete den Tag mit einem Plus von immerhin 7,4 %.

Der Anbieter von E-Commerce-Tools für Einzelhändler meldete einen Umsatz von 362 Mio. US-Dollar, ein Plus von 48 % gegenüber dem Vorjahr. Damit wurden die Schätzungen der Analysten von 350,5 Mio. US-Dollar und das obere Ende der Guidance des Managements, die bei 350 Mio. US-Dollar lag, deutlich übertroffen. Dies führte zu einem bereinigten Nettogewinn von 15,8 Mio. US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,14 US-Dollar, was die Erwartungen von 0,03 US-Dollar deutlich schlug.

Schnelles Wachstum

Shopify erzielte in beiden operativen Segmenten ein starkes Wachstum.

Der Umsatz mit Abonnementlösungen stieg auf 153 Mio. US-Dollar, 38 % mehr als im Vorjahr, was auf beeindruckende monatlich wiederkehrende Umsätze (MRR) zurückzuführen ist. Dies wiederum wurde durch die große Anzahl von Händlern getrieben, die sich in diesem Quartal der Plattform des Unternehmens angeschlossen haben.

Das Segment Merchant Solutions, das den Löwenanteil zum Wachstum von Shopify beiträgt, war noch stärker und erreichte 208,9 Mio. US-Dollar, 56 % mehr als im Vorjahresquartal. Ein Großteil dieses Wachstums war auf starke Zuwächse bei Shopify Capital und Shopify Shipping zurückzuführen.

Die MRR, die das Rückgrat jedes Abonnementgeschäfts bilden, setzten ihre beeindruckenden Zuwächse fort und wuchsen auf 47,1 Mio. US-Dollar (ein Plus von 34 % gegenüber dem Vorjahr) an. Sie machen nun 13 % des Gesamtumsatzes von Shopify aus. Shopify Plus, die Enterprise-Level-Plattform des Unternehmens, steuerte 12,4 Mio. US-Dollar bei (26 % der MRR, im Vorjahresquartal waren es noch 23 %).

Das Brutto-Warenvolumen (GMV), das den Gesamtwert der mit den E-Commerce-Tools von Shopify verkauften Waren misst, stieg auf 13,8 Mrd. US-Dollar – ein riesiges Plus von 51 % gegenüber dem Vorjahr. Innerhalb des GMV betrug das Bruttozahlungsvolumen (der Dollarwert der auf der Plattform verarbeiteten Zahlungen) 5,8 Mrd. US-Dollar (also 42 %) des GMV. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr lag das Zahlungsvolumen bei 3,6 Mrd. US-Dollar (also 40 % des GMV).

Der Bruttogewinn wuchs noch schneller als der Umsatz und erreichte 204,8 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als Beitrag zu diesem Anstieg wurden neue Preisbedingungen für Partner genannt.

Die strategische Entscheidung von Shopify, sich auf Wachstum anstatt auf den Gewinn zu konzentrieren, wurde fortgesetzt. Das Unternehmen erzielte einen operativen Verlust von 39,6 Mio. US-Dollar gegenüber einem Verlust von 30,8 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal. Der vierteljährliche Nettoverlust des Unternehmens betrug 28,7 Mio. US-Dollar bzw. 0,26 US-Dollar pro Aktie, mehr als der Verlust von 24 Mio. US-Dollar bzw. 0,23 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal.

Mehr Tools für mehr Möglichkeiten

Auf der Shopify-Unite-Konferenz Mitte Juli stellte das Unternehmen eine Vielzahl von Updates bestehender Angebote und neue Tools vor, die Händlern helfen sollen, im E-Commerce erfolgreich zu sein. Das Unternehmen überarbeitete Shopify Plus, führte eine neue Point-of-Sale-Software ein, verbesserte seine Tools zur Kundenbindung und erweiterte seine Plattform um elf neue Sprachen.

Die möglicherweise wichtigste Ankündigung war jedoch die Einführung des Shopify Fulfillment Network. Ähnlich wie beim von Amazon.com angebotenen Programm stellt Shopify ein Netzwerk von Fulfillment-Centern und intelligenten Bestandsmanagement-Tools vor, die Händlern helfen sollen, eine schnelle und kostengünstige Lieferung an ihre Kunden zu gewährleisten.

Auf der Telefonkonferenz zum Ergebnis sagte Harley Finkelstein, COO, dass das Unternehmen erfreut über das Interesse der Shopify-Händler an den neuen Angeboten sei. Außerdem wurden die eigenen Erwartungen „übertroffen“.

„Kein anderes Unternehmen ist so gut positioniert wie Shopify, um dies anzubieten, indem wir unsere Skalierbarkeit mit maschinellem Lernen und Nachfrageprognosen, intelligenter Lagerbestandszuordnung und intelligentem Order Routing nutzen“, sagte Finkelstein. Er sagte auch, dass das Unternehmen seine Ausgaben für das Programm beschleunigen kann, um einen Zugang zu mehr Unternehmen als ursprünglich geplant zu ermöglichen.

Was die Zukunft bringen könnte

Das Feedback der ersten Händler zu den Updates war derart positiv, dass Shopify seine Prognose für das Gesamtjahr erhöhte. Man prognostiziert nun einen Umsatz in einer Größenordnung von 1,51 bis 1,53 Mrd. US-Dollar gegenüber der bisherigen Größenordnung von 1,48 bis 1,50 Mrd. US-Dollar. Das angepasste operative Ergebnis wird nun zwischen 20 und 30 Mio. US-Dollar erwartet, unverändert gegenüber der bisherigen Prognose.

Für das dritte Quartal erwartet Shopify einen Umsatz in einer Bandbreite von 377 bis 382 Mio. US-Dollar und ein angepasstes operatives Ergebnis zwischen Break-even und 3 Mio. US-Dollar. Die Schätzungen der Analysten sahen einen Umsatz von rund 374 Mio. US-Dollar und einen Verlust pro Aktie von 0,02 US-Dollar vor, sodass Shopify die Anleger mit seiner starken Prognose überraschte.

Während sich das Umsatzwachstum von Shopify gegenüber dem Vorjahr verlangsamt hat, zeigen die unerwartet guten Ergebnisse und die optimistische Prognose des Unternehmens, dass nach wie vor erhebliche Chancen bestehen und Shopify neue Wege findet, diese auch zu nutzen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Shopify. Danny Vena besitzt Aktien von Amazon und Shopify. Dieser Artikel erschien am 1.8.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019