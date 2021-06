Gewinnbringende Impulse aus der Praxis: immowelt gründet neues Advisory Board aus Branchenexperten

Nürnberg (ots) -- Noch näher an den Bedürfnissen der Immobilienprofis: immowelt führt Advisory Board aus Branchenexperten ein- Näher am Markt: 5-köpfiges Gremium aus renommierten Fachleuten gibt direktes Feedback aus der Branche- Austausch auf Augenhöhe: 3-mal pro Jahr liefert das neue Advisory Board wertvollen strategischen Input aus der PraxisNürnberg (ots) - immowelt ruft das Advisory Board ins Leben. Der neu geschaffene Unternehmensbeirat besteht aus 5 ausgewiesenen Kennern des Immobilienmarkts. Diese Innenansicht aus der Branche liefert immowelt wertvolle Impulse, um noch näher am Puls der Immobilienbranche zu sein und sich an den Bedürfnissen der Immobilienprofis auszurichten. Das Advisory Board tritt ab sofort 3-mal im Jahr in den Dialog mit dem Management von immowelt. Dabei werden vielfältige Fragenstellungen aus der unternehmerischen Praxis der Immobilienvermarktung besprochen. Das erste Treffen des Advisory Board findet bereits am 24. Juni statt. Weitere Sitzungen sind für den 30. September und den 2. Dezember 2021 geplant."Wir sind die Partner der Profis. Zu einer Partnerschaft gehört auch, stets ein offenes Ohr für den anderen zu haben", sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO von immowelt. "Alle Mitglieder des Advisory Board sind ausgewiesene Meinungsführer in der Immobilienbranche Ich freue mich auf einen meinungsstarken, energiegeladenen und nach vorne gerichteten Austausch!"5 hochkarätige Branchenexperten aus der PraxisDas immowelt Advisory Board ist mit 5 renommierten Experten aus dem Immobilienmarkt besetzt:- Dagmar Böcker-Schüttken: Geschäftsführende Gesellschafterin BÖCKER-Wohnimmobilien GmbHDer Name BÖCKER-Wohnimmobilien steht seit 1995 für Kompetenz im Bereich hochwertiger Wohnimmobilien. Mit sieben Standorten in Düsseldorf, Duisburg, Ratingen, Essen und Hamburg sowie weiteren Kompetenz-Standorten in Meerbusch, Neuss und Krefeld verfügt das mittelständische Familienunternehmen über ein herausragendes Vertriebsnetz.- Jürgen Engelberth: Vorstandsvorsitzender BVFI - Bundesverband für die ImmobilienwirtschaftDer Bundesverband für die Immobilienwirtschaft e.V. (BVFI) hat sich in den vergangenen Jahren mit über 10.000 Mitgliedern zu einem der größten Verbände für die Immobilienbranche entwickelt und wurde 2011 in Frankfurt am Main gegründet. Er vertritt die Interessen von Immobilien-Unternehmern, -Investoren, -maklern sowie Immobilienbesitzern.- Heiner Marcus Roskothen: Geschäftsführender Gesellschafter PIPPING Immobilien GmbHSeit knapp 30 Jahren steht der Name PIPPING für ehrliche Dienstleistungen rund um die Immobilie. Als wachsendes Unternehmen positioniert es sich mit 5 Standorten und über 70 Mitarbeitern in der gesamten Metropolregion Hamburg, Schleswig-Holstein und darüber hinaus. PIPPING übernimmt alle Prozesse rund um den Verkauf, die Vermietung, die Sanierung und Renovierung, die Vermessung sowie Verwaltung von Immobilien.- Peter Hegerich: Geschäftsführender Gesellschafter Hegerich Immobilien GmbHHegerich Immobilien ist eine feste Größe am Immobilienmarkt und zählt zu den Top-inhabergeführten Immobilienmakler-Unternehmen in München, Nürnberg & Fürth. Rund 20 spezialisierte Immobilienmakler vermitteln mit fachlichem Wissen, Herzblut und Leidenschaft Wohnimmobilien, Grundstücke und Investmentimmobilien für Eigennutzer, Kapitalanleger, Bauträger und institutionelle Investoren.- Caren Rothmann: Managing Director David Borck Immobiliengesellschaft GmbHDie aus München stammende Geschäftsfrau startete bereits mit 25 Jahren ihre erste eigene Firma. Seit 2010 leitet sie als Inhaberin gemeinsam mit David Borck die David Borck Immobiliengesellschaft - eines der führenden Immobilienbüros Berlins, das sich auf den Verkauf von hochwertigen Immobilien in der Hauptstadt spezialisiert hat.Weitere Informationen über das immowelt Advisory Board unter www.immowelt-group.com/group/advisory-boardPressekontakt:immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell