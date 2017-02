Gewinn von ITL verdoppelt sich im Halbjahresergebnis 2016/2017

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - ITL Limited, (ASX: ITD(http://www.asx.com.au/asx/share-price-research/company/ITD)), eininnovatives, diversifiziertes Unternehmen des Gesundheitsbereiches,ist erfreut, für das zum 31. Dezember 2016 endende Halbjahr imVergleich mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum exzellenteErgebnisse vorlegen zu können. Eine vollständige Präsentation"Ergebnisse von ITL BioMedical und Aktualisierung zum Wachstum"finden Sie hier (https://www.itlhealthgroup.com/wp-content/uploads/2017/02/Presentation-200217with-Intro.pdf).Glanzpunkte- Gewinn nach Steuern 2,12 Millionen USD (Dez. 2015: 1,04 MillionenUSD; +104 %)- Gewinn je Aktie 2,2 Cent (Dez. 2015: 1,2 Cent; +83 %)- Umsatz 17,5 Millionen USD (Dez. 2015: 15,7 Millionen USD; +11 %)- Gewinn vor Steuern 2,12 Millionen USD (Dez. 2015: 1,01 MillionenUSD; +110 %)- EBITDA betrug 2,7 Millionen USD (Dez. 2015: 1,6 Millionen USD; +69%)- Nettoverschuldung 5,0 Millionen USD (Juni 2016: 5,5 Millionen USD;-9 %)Die signifikante Steigerung des Gewinns wurde von Verbesserungenin den Bereichen BioMedical und Healthcare vorangetrieben.ITL BioMedical (http://www.itlbiomedical.com/) gewann neue Kunden,vergrößerte das Produktportfolio und zog Nutzen aus verbessertenMarktbedingungen.ITL Healthcare (http://www.itlhealthcare.com/) erreichteverbesserte Profitabilität aus strategischen Initiativen fürBeschaffung und Kunden wie zudem sorgfältiger Kostenkontrolle.Die Investitionen von ITL in MyHealthTest(http://www.myhealthtest.com/), den Pathologietest für Kunden aufwichtige chronische Erkrankungen, wurden auf die Entwicklungwichtiger Systeme und die Erweiterung der Palette der Testskonzentriert.ITL beabsichtigt, erkannte entscheidende Risiken weiterhin zureduzieren, das Produktwachstum voranzutreiben und auf neue Märkte zuexpandieren, um das geschäftliche Wachstum weiter zu fördern.Der Verwaltungsrat erwartet für das gesamte Finanzjahr ein gutesErgebnis, selbst wenn einbezogen wird, dass die zweite Jahreshälftesaisonbedingt verlaufen kann.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/471428/ITL_Health_Group_Logo.jpgÜber ITL LimitedITL Limited (ASX:ITD(http://www.asx.com.au/asx/share-price-research/company/ITD)) ist einweltweit tätiges, innovatives Unternehmen des BereichesMedizintechnik, das modernste medizinische Geräte für die BereicheKlinik, Blutbanken und Labors entwickelt und produziert. ITL ist einwachsender Anbieter spezialisierter Zusatzprodukte für den Markt derTests von Blutkulturen, welcher auf 3,3 Milliarden USD beziffertwird.ITL besitzt vier Bereiche: ITL BioMedical, ITL Healthcare, ITLClinical und MyHealthTest. Das Portfolio geistigen Eigentums desUnternehmens umfasst 48 Patente und man setzt in 55 Ländern Produkteab. Jährlich werden Mitarbeiter des Gesundheitsbereiches beiMillionen von Prozeduren geschützt.Anfragen und Bitten um Informationen bitte per E-Mail aninfo@itl-limited.comOriginal-Content von: ITL Limited, übermittelt durch news aktuell