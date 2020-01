Gewinn für alle / Alexandra Eisen zur Notfallversorgung

Mainz (ots) - Eine sinnvolle Steuerung von Notfallpatienten und Patienten, dieaußerhalb der Praxisöffnungszeiten ein gesundheitliches Problem haben, istlängst überfällig. Verschiedene Rufnummern für Rettungsdienst (Notfall!) undBereitschaftsarzt (kein Notfall!), machen ebenso wenig Sinn wie dieverschiedenen Anlaufstellen, nämlich die Notaufnahme an Kliniken (Notfall! Wieder Name schon sagt) und die ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis (keinNotfall!). Die langjährige und für Patienten und medizinisches Personalgleichermaßen leidvolle Erfahrung mit dieser Trennung hat gezeigt, dass diesesSystem nicht effizient ist, weil die Patienten es entweder nicht verstehen oderignorieren. Die Folge: Notaufnahmen, in denen laut Schätzung vonKlinikmedizinern etwa die Hälfte der Fälle gar keine Notfälle sind. Kliniken inHessen und Rheinland-Pfalz haben auch ohne das neue geplante Gesetz von JensSpahn längst darauf reagiert, in ihrer Not darauf reagieren müssen. Schon seit2016 steuert das Klinikum Frankfurt-Höchst in einem erfolgreichen Pilotprojektmittels einer zentralen Aufnahme die Patientenströme. Auch die Unimedizin Mainzhat seit 2019 eine solch vorgeschaltete Portalpraxis, die die Patienten an dierichtige Stelle lenkt. Dass dies nun zum Standard werden soll, inklusive eineszentralen telefonischen Leitsystems und einer geregelten Finanzierung, ist einGewinn für alle Seiten. Wahrscheinlich auch für die Krankenkassen, die im neuenSystem zwar zunächst mehr zahlen müssten - am Ende aber durch die richtigeSteuerung auch Geld einsparen dürften.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4487019OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell