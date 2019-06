Gewerkschafter will ehrliche Diskussion über digitale Transformation

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Baden-Württemberg, Martin Kunzmann, hat einen ehrlichen Austausch über bevorstehende Veränderungen in der deutschen Wirtschaft gefordert.



"Wir dürfen nichts schön reden", sagte Kunzmann der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf Veränderungen durch Megatrends wie die Digitalisierung. "Was sicher ist, ist der Wandel - in allen Branchen. Wir müssen da aktiver in die Diskussion reingehen."

"Nahezu alle Arbeitsfelder werden sich verändern", sagte Kunzmann. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung könnten durch Entwicklungen wie Industrie 4.0 bis 2035 rund 1,46 Millionen Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig würden aber 1,4 Millionen neue Jobs geschaffen. Vor dem Hintergrund warnte Kunzmann davor, abzuwarten: "Die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt zu", sagt er und forderte: "Wir brauchen einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung, um Berufsabschlüsse nachzuholen."/ang/DP/zb