Gewerkschaften warnen vor Zerstörung der Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer Aktion an hunderten Pendler-Bahnhöfen haben die Gewerkschaften vor einer kompletten Aushöhlung der Rente gewarnt.



"Schon lange wird die gesetzliche Rente systematisch schwach geredet - zugunsten privater Versicherungspolicen", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach am Mittwoch bei einer Aktion am Berliner S-Bahnhof Ostkreuz. Dabei biete die Rente eine gute Rendite und Schutz im Alter. "Wird aber weiter an diesem Ast gesägt, auf dem sehr viele Menschen sitzen, ist das bald vorbei", mahnte Buntenbach.

An mehr als 300 Bahnhöfen und anderen Pendler-Hotspots verteilten Gewerkschafter zehntausende mit Parolen bedruckte Tüten voller Coffee-Sticks und Müsli-Riegeln sowie Flyer. Am Mittwoch will die Koalition im Bundestag die letzten drei großen Renten-Reformgesetze dieser Wahlperiode beschließen. Dann dürfte die Rente eine Rolle im Wahlkampf spielen. Erwartet wird, dass die SPD den Startschuss mit der Vorstellung ihres Rentenkonzeptes gibt. Buntenbach forderte von den Parteien ein Bekenntnis für eine Stärkung der Rente.

Ver.di-Chef Frank Bsirske sagte bei der Aktion am S-Bahnhof: "Wir brauchen einen Kurswechsel in der Rentenpolitik." Das Sicherungsniveau der Rente müsse jetzt auf dem aktuellen Stand von 48 Prozent stabilisiert und im weiteren Schritt angehoben werden - etwa auf 50 Prozent. Das Niveau beschreibt das Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn. IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban kritisierte: "15 Jahre Riester-Rente haben gezeigt, dass man den Lücken in der gesetzlichen Rente nicht hinterher sparen kann."/bw/DP/jha