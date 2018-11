Gewerkschaft strikt gegen Trennung von Bahn-Netz und Betrieb

BERLIN (dpa-AFX) - Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat sich strikt gegen eine Trennung von Netz und Betrieb bei der Deutschen Bahn ausgesprochen.



"Die jetzt von den Grünen erhobene Forderung löst keines der augenblicklichen Probleme, damit werden vielmehr neue Probleme geschaffen", stellte der EVG-Vorsitzende und stellvertretende Bahn-Aufsichtsratschef Alexander Kirchner am Freitag fest. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hatte für die Bahn eine einheitliche Infrastrukturgesellschaft und eine Trennung von Netz- und Transportgeschäft verlangt.

Kirchner entgegnete, es gebe in ganz Europa kein Eisenbahnunternehmen, bei dem ein Trennungsmodell funktioniert habe. "Da, wo man es probiert hat, etwa in Großbritannien oder in Frankreich, kehrt man zum integrierten Konzern zurück, weil dieses Modell die meisten Vorteile bietet", sagte Kirchner. Bei der Bahn gebe es eher zu viel Trennung. "Wir brauchen nicht noch mehr davon, wir müssen vielmehr Verantwortung bündeln, damit das Unternehmen Deutsche Bahn erfolgreich arbeiten kann", fügte er hinzu.

Der Konzern-Aufsichtsrat beriet am Freitag darüber, wie die Bahn mehr Personen- und Güterverkehr auf die Schiene bekommen kann und die Züge wieder pünktlicher werden. Die Bahn will ihre Investitionen für die nächsten Jahre um fünf Milliarden Euro aufstocken. Aus Aufsichtsratskreisen hieß es, der Investitionsstau bei der Bahn belaufe sich derzeit auf 50 Milliarden Euro. Kirchner sagte, es müsse massiv in die Schieneninfrastruktur investiert werden, damit das von der Bundesregierung angestrebte Wachstum erreicht werden könne. So wurde im Koalitionsvertrag als Ziel eine Verdoppelung der Fahrgastzahl festgeschrieben./brd/DP/jha