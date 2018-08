Gewerkschaft sieht Bewegung in Eurowings-Tarifverhandlungen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In die Tarifverhandlungen für rund 1000 Kabinenbeschäftigte bei Eurowings kommt nach Gewerkschaftsangaben Bewegung.



"Die Blockadehaltung der Geschäftsführung hat sich ein bisschen aufgeweicht", sagte Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse nach zwei Verhandlungstagen in Düsseldorf. In sachlichen Gesprächen habe das Unternehmen ein Angebot für Anfang September in Aussicht gestellt. Eurowings hat sich dazu noch nicht geäußert.