Gewerkschaft Verdi: Möglichst viele Arbeitsplätze bei Air Berlin retten

LONDON/BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi will in der Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin möglichst viele Arbeitsplätze retten.



Im Insolvenzverfahren in Eigenregie müsse innerhalb von drei Monaten eine Lösung gefunden werden, sagte das Bundesvorstandsmitglied Chritine Behle in Berlin. Es brauche Transparenz und Einbeziehung der Gewerkschaften in die weiteren Planungen. Der Gang in die Insolvenz sei ein harter Schlag für die Beschäftigten von Air Berlin./ceb/DP/fbr