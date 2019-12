HILDEN (dts Nachrichtenagentur) - Nach einem schweren Messerangriff am Montagmorgen auf einen Polizisten in München fordert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sogenannte Messerverbotszonen. "Im Sinne der Sicherheit müssten temporäre und anlassbezogene Messerverbotszonen eingerichtet werden - dann könnte die Polizei Personen ohne Anlass kontrollieren", sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Dietmar Schilff den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Wer mit einer Waffe erwischt wird, müsste beispielsweise ein Bußgeld zahlen."

Durch eine Änderung des Waffengesetzes sollten Waffenverbotszonen nicht mehr nur an kriminalitätsbelasteten Orten eingerichtet werden dürfen, sondern auch in anderen Gebieten. Aus Studien gehe hervor, dass das Tragen von Messern Einfluss auf das Gewaltverhalten haben könne, so Schilff. Jugendliche, die Messer mit sich führen, hätten demnach ein doppelt so hohes Risiko, Gewalttaten auszuführen, wie Jugendliche, die kein Messer mit sich führen. "Das Mitführen jeglicher Arten von Waffen lehnen wir deshalb ab, egal ob Messer oder sogenannte Pfeffersprays", so der GdP-Vize. Oft seien junge und mitunter alkoholisierte Männer unter den Tätern, mit und ohne Migrationshintergrund. "Deshalb ist wichtig, ein Lagebild zu erstellen und das Tatmittel Messer in die Kriminalstatistik aufzunehmen", regte Schilff zudem an. "Dann können wir die Tätergruppe und die Häufigkeit der Taten besser analysieren und weitere Schlussfolgerungen daraus ziehen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur