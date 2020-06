Gewerkschaft: 'Massive Einschnitte' bei Bombardier geplant

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Zughersteller Bombardier Transportation bereitet nach Gewerkschaftsangaben ein umfassendes Sparprogramm für seine deutschen Standorte vor.



Mitarbeiter sollen auf Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Entgelterhöhungen verzichten und außerdem länger arbeiten ohne finanziellen Ausgleich, heißt es in einem Mitarbeiter-Rundschreiben der IG Metall, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach Informationen des "Handelsblatts" aus Unternehmenskreisen sind 1000 Arbeitsplätze in Gefahr. Deutschlandchef Michael Fohrer wolle damit Bombardiers Position im internationalen Wettbewerb verbessern.