Gewerkschaft IG BCE fordert langfristige Sicherheit bei der Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen hat die Industriegewerkschaft IG BCE langfristige Sicherheit bei der Rente gefordert.



"Die Politik schuldet den Bürgern Antworten auf die wirklich großen Fragen der Zukunftssicherung", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Diese Leistung hat sie bei der Rente bis heute nicht erbracht."

Es sei nun der richtige Zeitpunkt, um auch den jüngeren Beschäftigten langfristige Sicherheit zu geben. "Die finanzielle Ausstattung der Kassen ist dank der soliden Wirtschaftslage gut wie lange nicht, die Entwicklung der kommenden Jahre berechenbar."

Zur Modernisierung gehöre für die Gewerkschaft auch die Abschaffung der unverhältnismäßig hohen Sozialbeiträge in der privaten Altersvorsorge. "Derzeit werden sowohl in der Anspar- als auch in der Auszahlungsphase Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung fällig. Mit dieser Doppel-Abzocke von Millionen Betriebsrentnern muss endlich Schluss sein."

Die große Koalition ringt überschattet vom Streit über längere Garantien bis 2040 um einen Durchbruch für erste Verbesserungen bei der Rente. Die Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD wollen an diesem Dienstagabend über ein geplantes Rentenpaket, über Entlastungen beim Arbeitslosenbeitrag und andere Themen beraten. Unabhängig davon pocht die SPD trotz klarer Warnungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine Debatte über stabile Rentenfinanzen für die Zeit nach 2025./hoe/DP/jha