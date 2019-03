Gewerkschaft: Flugsicherung wird mehr Verspätungen verursachen

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) rechnet für diesen Sommer mit deutlich mehr Flugverspätungen.



Für den Bereich der Flugsicherung sei klar erkennbar, dass es im Vergleich zum Chaos-Sommer 2018 zu keinerlei Verbesserung kommen werde, teilte die Gewerkschaft am Montag in Frankfurt mit. Es sei eher eine Verdoppelung des Verspätungsanteils zu erwarten. Gründe seien eine verfehlte Sparpolitik und Personalplanung bei den Lotsen sowie Fehler des Managements bei der Deutschen Flugsicherung (DFS).