Gewerblicher Wohninvestmentmarkt schließt 2017 mit drittbestem Ergebnis der letzten 10 Jahre ab - Spezialfonds und börsennotierte Wohnungsunternehmen Kopf an Kopf

Frankfurt (ots) - Der gewerbliche Wohninvestmentmarkt* hat dasJahr 2017 in einer sehr guten Verfassung abgeschlossen. Mit einemTransaktionsvolumen für Wohnimmobilien und -portfolios von 15,7 Mrd.Euro wurde der Vorjahreswert um fast 15 % übertroffen, der5-Jahreschnitt nahezu egalisiert und das 10-Jahresmittel um 40 %getoppt. Nach dem Ausnahmejahr 2015 und dem leicht stärkeren Ergebnisin 2013 wurde damit das drittbeste Ergebnis der letzten 10 Jahreerzielt. Dabei wechselten etwa 129.200 Wohnungen die Eigentümer. DieInvestoren waren in der zweiten Jahreshälfte mit 5 Mrd. EuroTransaktionsvolumen im dritten und mit 4,8 Mrd. Euro imSchlussquartal wesentlich aktiver als in den ersten sechs Monaten(5,9 Mrd. Euro).2017 entfielen 83 % des Umsatzes auf Portfolios mit weniger als2.000 Einheiten, d.h. das Marktgeschehen wurde maßgeblich durchkleinere Transaktionen geprägt. Zehn Transaktionen mit über 2.000Wohnungen machten mit 2,7 Mrd. Euro 17 % des Gesamtvolumens aus. InFolge der immer kleineren Losgrößen hat die durchschnittlicheTransaktionsgröße gegenüber dem Vorjahr weiter abgenommen. Im Mittelwurden knapp 300 Wohneinheiten pro Transaktion gehandelt. Das ist nurnoch die Hälfte des Mittels der letzten fünf Jahre.Dr. Konstantin Kortmann, Head of Residential Investment JLLGermany: "Ursache für diese schon seit geraumer Zeit zu beobachtendeEntwicklung sind weiter angepasste Bestands-Strategien.Portfoliobereinigungen, Portfoliofokussierungen undSpezialisierungen, Forward Deals, aber auch der verstärkte Erwerb vongemischt genutzten Objekten sind aktuell prägend für die Aktivitätender Marktteilnehmer." Der Wohninvestmentexperte weiter: "DiePortfoliobereinigung wird maßgeblich von den großen börsennotiertenWohnungsunternehmen durchgeführt, die ihr Gesamtportfolioentsprechend ihrer Gesamt-Anlage-Strategie und ihrer Infrastrukturfür die Bewirtschaftung ausrichten. Käufergruppen dieser Portfoliosund Objekte waren in großem Maßstab spezialisierte Asset- undFondsmanager, die diese Portfolios hinsichtlich ihres Ertrages weiteroptimieren. Diese Optimierungsverkäufe summierten sich 2017 auf ca.1,7 Mrd. Euro."Bereits seit einigen Jahren ist der Vorab-Erwerb vonProjektentwicklungen eine Möglichkeit insbesondere für deutscheSpezialfonds, in Alternativen zu Gebäuden mit laufenden Mieterträgenzu investieren. "Insgesamt wurden 2017 Forward-Deals in einerGrößenordnung von 4,1 Mrd. Euro getätigt. Das ist ein Viertel mehrals noch 2016 und mehr als doppelt so viel wie im 5-jährigen Mittel",so Helge Scheunemann, Head of Research JLL Germany. Und weiter: "DieFonds nutzen Kapital von langfristig orientierten Anlegern aus demBereich der Versorgungs- und Pensionskassen, um als Käufer vonProjektentwicklungen aufzutreten. Nicht zu unterschätzen sind aktuellauch kommunale Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften als Käufervon neuen Wohnungsbauprojekten. Deutschlandweit erwarb dieseKäuferklasse Wohnprojekte im Wert von mehr als einer halben MilliardeEuro in den Großräumen Berlin, Frankfurt/Rhein-Main und Köln." Lastbut not least nimmt auch das Interesse an gemischt genutztenQuartieren mit einer Risikoverteilung auf mehrere Nutzungsklassen zu.Das beinhaltet u.a. die Entwicklung von Wohnhochhäusern mit Hotel-,Einzelhandels- und Büroeinheiten, aber auch ganzen Stadtquartieren.Konstantin Kortmann: "Dieser Trend, dass gemischt genutzte Objektemit einem signifikanten Wohnanteil von Investoren auch zurDiversifizierung ihrer Strategie genutzt werden, ist relativ neu.Inwieweit sich hier möglicherweise ein globaler Trend derUrbanisierung abzeichnet oder lediglich der schlichte Mangel anObjekten mit einer einzigen Nutzungsart, wird sich in den kommendenzwei bis drei Jahren zeigen. In ostasiatischen Innenstädten zumBeispiel werden gemischt genutzte Objekte auf jeden Fall schon heuteals etablierte Anlage wahrgenommen."Die verschiedenen Strategien führen im Ergebnis dazu, dass sowohlbei Bestandsobjekten als auch bei Projektentwicklungen die Preiseweiter gestiegen sind. So müssen für Bestandsportfolios im Mitteletwa 100.000 Euro/Wohneinheit bezahlt werden - das sind ohneQualitätsbereinigung 20 % mehr als 2016. Der Anstieg beiProjektentwicklungen ist mit 12 % auf 260.000 Euro/Wohneinheit etwasweniger stark, allerdings mit einer höheren Basis und einer besserenVergleichbarkeit der Objekte. Angesichts der beobachteten Tendenz derBewohner von Ballungsräumen, ins günstigere Umland auszuweichen,erwarten die Käufer bei den bereits hohen Mietniveaus in dendeutschen Großstädten in Verbindung mit dem ausgeprägtenMieterschutz, dass die Mietpreisdynamik bei Neubauprojekten etwasnachlässt und die Preise langsamer steigen. Insbesondere dienachhaltige Erzielbarkeit der Anfangsmieten in der Zweit- oderDrittvermietung wird kritisch hinterfragt.Hinsichtlich des Auf- und Abbaus von Wohnimmobilienvermögenlieferten sich 2017 deutsche Spezialfonds und großeAktiengesellschaften bzw. Wohn-REITs ein Kopf-an-Kopf-Rennen.Letztere entschieden dieses Rennen für sich mit etwa 2,6 Mrd. EuroNetto-Vermögenszuwachs, 100 Mio. mehr als die Spezialfonds. Diegrößte Wertschöpfung betrieben die Projektentwickler, indem sie nettoetwa 6,4 Mrd. Euro bei Projektentwicklungen einnahmen.Regional ergibt sich dasselbe Bild wie in den Jahren zuvor: Berlinsteht einsam an der Spitze mit einem Transaktionsvolumen von 3,6 Mrd.Euro und damit einem Anteil von fast einem Viertel des gesamtendeutschlandweiten Volumens. Verglichen mit dem Vorjahr konnte dabeiein Zuwachs von 25 % erreicht werden. Hamburg (1 Mrd. Euro, + 56%),Düsseldorf (820 Mio. Euro, +112%) und das Ruhrgebiet (650 Mio. Euro,+21%) folgen auf den Plätzen. Den mit 15 % größten Anteilinternationalen Kapitals von Transaktionen mit regionalem Schwerpunktkann Hamburg aufweisen. Auf gesamtdeutscher Ebene kommt etwa einViertel des investierten Kapitals aus dem Ausland und bewegt sichdamit auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Top-Investoren warenisraelische Investoren mit 1,4 Mrd. Euro Investitionsvolumen, gefolgtvon Kapitalgebern aus der Schweiz (840 Mio. Euro) und Frankreich (700Mio. Euro).Was sich bereits Ende des vergangenen Jahres andeutete, könntesich im laufenden Jahr verstärken: die Expansion großerWohnungsinvestoren in andere europäische Länder. So hatte etwaVonovia bekannt gegeben, den österreichischen Wohnungskonzern Buwogübernehmen zu wollen. Mit einem Gesamtportfolio von etwa 50.000Wohnungen in Deutschland und Österreich ist diese Übernahme etwa 5,2Mrd. Euro schwer, mit einem deutschen Anteil von ca. 2,9 Mrd. Euro.Nach der conwert-Übernahme Anfang 2017 bereits die zweite Transaktionder Vonovia auf dem österreichischen Markt. 