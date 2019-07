Gewerblicher Investmentumsatz von gut 24,4 Mrd. EUR - neuer Rekord bei Single Deals

Frankfurt/Main (ots) - Im ersten Halbjahr 2019 wurden bundesweitüber 24,4 Mrd. EUR in Gewerbeimmobilien investiert. Damit liegt dasErgebnis nur gut 6 % unter dem sehr guten Vorjahresresultat undstellt den dritthöchsten Umsatz der letzten zwölf Jahre dar. Rechnetman noch die Investitionen in Wohnimmobilien (ab 30 Einheiten) hinzu,die sich auf gut 7 Mrd. EUR belaufen, ergibt sich ein Gesamtumsatzvon über 31,4 Mrd. EUR. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas RealEstate."Die Investmentmärkte trotzen einer ganzen Reihe von potenziellenStörfaktoren und sind weiterhin von einer starken nationalen undinternationalen Nachfrage geprägt. Diese auf den ersten Blickvielleicht etwas überraschende Situation macht rational durchausSinn", sagt Piotr Bienkowski, CEO von BNP Paribas Real EstateDeutschland. "Gerade in einer Welt mit zunehmenden ökonomischen undvor allem auch politischen Unsicherheiten stellen Immobilien trotzder mittlerweile hohen Preisniveaus eine der renditestärksten, amwenigsten schwankungsanfälligen und damit sichersten Assetklassendar. Dies gilt insbesondere in einer insgesamt stabilen und gesundenVolkswirtschaft wie Deutschland. Gerade für institutionelleCore-Anleger, für die starke Wertveränderungen ihrer Anlagengravierende Auswirkungen haben können, stehen Immobilieninvestitionennicht nur weiter im Blickpunkt, sondern gewinnen sogar noch anBedeutung. Gestützt wird das ohnehin große Interesse der Anlegernatürlich durch die unverändert guten Finanzierungsbedingungen, andenen sich aufgrund der aktuell schwächelnden europa- und weltweitenKonjunktur auch mittelfristig kaum etwas ändern dürfte. Hinzu kommt,dass sichere Alternativanlagen wie AAA-Staatsanleihen vielfach wiederim negativen Bereich notieren. Gleichzeitig ist die weitereEntwicklung der Aktienmärkte nur schwer vorherzusagen und hängt vonvielen offenen Fragen ab, zum Beispiel ob der Zollstreit zwischen denUSA und China sowie den USA und Europa gelöst werden kann, ob derBrexit mit oder ohne Austrittsvertrag umgesetzt wird und ob es eineEskalation im Nahen Osten geben wird oder nicht. Für Investoren, dieeine vergleichsweise auskömmliche Rendite bei kalkulierbaremRisikoprofil anstreben, geht vor diesem Hintergrund weiterhin keinWeg an Immobilien vorbei."Wie stark die Nachfrage nach wie vor ist, wird dadurchunterstrichen, dass die erst 2018 aufgestellte Bestmarke mit SingleDeals noch einmal übertroffen wurde. Insgesamt wurden gut 20,1 Mrd.EUR in Einzelobjekte investiert, deren Anteil am Gesamtergebnis sichdamit auf rund 82 % beläuft. Der Portfolioumsatz fällt dagegen mit4,3 Mrd. EUR rund 29 % niedriger aus als im Vorjahr - dies ist dasgeringste Volumen der letzten sechs Jahre. Hieraus lässt sich abernicht ableiten, dass die Käufer kein Interesse an Paketverkäufenhaben. Verantwortlich sind vielmehr zwei Aspekte: Erstens ein viel zugeringes Angebot an großvolumigen Portfolios und zweitens dieTatsache, dass, anders als in den Jahren vor der Finanzkrise, keinePortfoliobereinigungen stattfinden, bei denen schwierige Objekte zuPaketen geschnürt auf den Markt gebracht werden. Auch dies sprichtdafür, dass die Investmentmärkte nach wie vor durch ein hohes Maß anRationalität gekennzeichnet sind.Bei der Verteilung des Transaktionsvolumens waren auch im zweitenQuartal keine gravierenden Verschiebungen zu beobachten. Angeführtwird die Rangliste im ersten Halbjahr unverändert von Büroimmobilien:Mit gut 11,5 Mrd. EUR stellen sie erneut fast die Hälfte (47 %) desUmsatzes. Davon entfallen lediglich gut 230 Mio. EUR aufPaketverkäufe. Dieser Wert wird sich im zweiten Halbjahr aufgrundeiniger großer im Markt befindlicher Transaktionen aber spürbarerhöhen. Auf dem zweiten Platz finden sich Einzelhandelsobjekte mit5,4 Mrd. EUR (22 %), wobei die vollständige Übernahme derWarenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof durch Signa überproportionalzu Buche schlägt. Vervollständigt wird das Führungstrio vonLogistikimmobilien, die für knapp 2,67 Mrd. EUR (11 %) verantwortlichzeichnen. Mit gut einer Mrd. EUR weisen sie, ähnlich wie derEinzelhandel, einen vergleichsweise hohen Portfolioanteil auf. Hotelssteuern fast 7 % (1,63 Mrd. EUR) zum Ergebnis bei und haben sichdamit auf dem deutlich höheren Niveau der letzten Jahre stabilisiert.Auf das an Bedeutung gewinnende Segment der Healthcare-Immobilienentfallen in den ersten sechs Monaten 951 Mio. EUR (4 % vomGesamtumsatz). Insgesamt lässt sich festhalten, dass dieMarktsituation in mehreren Assetklassen weiter durch ein zu geringesAngebot geprägt ist, sodass die prinzipiell vorhandene Nachfragenicht vollständig bedient werden kann.Der Anteil ausländischer Investoren ist im zweiten Quartal zwaretwas gestiegen, liegt im langjährigen Vergleich mit knapp 39 % aberimmer noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Ausschlaggebend fürdiese Situation ist das verhältnismäßig geringe Transaktionsvolumenmit Portfolios, da ausländische Anleger in diesem Marktsegmenttraditionell überproportional beteiligt sind. Absolut betrachtethaben sie mit rund 9,4 Mrd. EUR im ersten Halbjahr aber rund einViertel mehr investiert als im Schnitt der letzten zehn Jahre. Auchdies kann als Indiz dafür gewertet werden, dass das grundsätzlicheInteresse ungebrochen hoch ist, sobald ein für sie passendes Produktam Markt ist. Am aktivsten waren europäische Käufer, die knapp einViertel zum Umsatz beisteuern, gefolgt von nordamerikanischenAnlegern, die auf gut 8 % kommen. Investoren aus Asien (3 %) undNahost (2 %) bleiben hinter ihren Ergebnissen aus den Vorjahrenzurück. Auch hier spiegelt sich das zu geringe Produktangebot geradeim Portfoliobereich wider. Prinzipiell ist aber davon auszugehen,dass der Anteil ausländischer Käufer wieder etwas steigen wird. EinGrund dafür ist, dass sie zunehmend auch im hochpreisigenPremiumsegment als Wettbewerber für institutionelle deutscheCore-Investoren auftreten. Während letztere vor allem an sicherenCashflows interessiert sind und deshalb auch hohe Preise akzeptieren,stehen für ausländische Investoren stärker Wertsteigerungspotenzialeim Zusammenhang mit den weiter steigenden Mieten an denTop-Standorten im Vordergrund."Die deutschen A-Standorte (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt,Hamburg, Köln, München, Stuttgart) haben wesentlich zum sehr gutenInvestmentumsatz beigetragen. Auch wenn sie die im vergangenen Jahraufgestellte außergewöhnliche Bestmarke um 13 % verfehlt haben,bedeuten 13,8 Mrd. EUR immer noch das zweitbeste Transaktionsvolumender letzten zehn Jahre. Bemerkenswert ist vor allem die EntwicklungBerlins: Mit gut 5,2 Mrd. EUR wurde ein neuer Rekord aufgestellt, derrund zwei Drittel über der erst 2018 erzielten bisherigen Rekordmarkeliegt. Noch nie wurde in den ersten sechs Monaten in einer deutschenStadt ein vergleichbarer Umsatz registriert. Verantwortlich hierfürsind vor allem auch eine Vielzahl großvolumiger Deals. Bereits imersten Halbjahr konnten 16 Verkäufe im dreistelligen Millionenbereicherfasst werden", betont Marcus Zorn, Deputy CEO von BNP Paribas RealEstate Deutschland. Auf dem zweiten Platz folgt Frankfurt mit gut 2,3Mrd. EUR. Da die Bankenmetropole letztes Jahr von vielen Großdealsprofitiert hatte, liegt das Ergebnis erwartungsgemäß rund ein Drittelniedriger, trotzdem wird der langjährige Durchschnitt deutlichübertroffen. Ähnlich stellt sich die Situation in München dar, woknapp 2,2 Mrd. EUR erzielt wurden, was im bundesweiten Vergleich Rang3 entspricht. Das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten verzeichnetDüsseldorf mit knapp 1,2 Mrd. EUR, wenngleich auch hier der imVorjahr aufgestellte Rekord um 16 % unterschritten wurde. Denstärksten Rückgang weist Hamburg auf, wo sich das Volumen mit gut 1,1Mrd. EUR fast halbiert hat. Die Hansestadt litt besonders unter einemzu geringen Angebot größerer Core-Objekte. Anders sieht es inStuttgart aus, wo 977 Mio. EUR (+13 %) einen neuen Umsatzrekordbedeuten, und auch Köln konnte um 11 % auf 781 Mio. EUR zulegen. DieDomstadt markiert das drittbeste im ersten Halbjahr jemalsregistrierte Resultat."Die Preisniveaus haben sich im zweiten Quartal überwiegend stabilgezeigt. Nur in Hamburg ist die Spitzenrendite für Büroobjekte nocheinmal um 10 Basispunkte auf 2,95 % gefallen und liegt damit jetztauf dem gleichen Niveau wie in Frankfurt. Teuerster Standort bleibtnach wie vor Berlin mit einer Netto-Anfangsrendite von 2,70 %,gefolgt von München mit 2,80 %. Außerhalb der vier absolutenTop-Standorte, also in Köln, Düsseldorf und Stuttgart, notieren sieweiterhin bei 3,10 %. Die Tatsache, dass sie im ersten Halbjahr ininsgesamt vier Städten nochmal nachgegeben haben, unterstreicht denanhaltend starken Wettbewerb der Investoren um Premiumobjekte",ergänzt Marcus Zorn."Auch für das zweite Halbjahr gehen wir von einer starkenNachfrage und einer dynamischen Entwicklung der Investmentmärkte aus,die durch unterschiedliche Faktoren positiv beeinflusst werden. Aufder einen Seite ist dies das voraussichtlich noch länger sehrgünstige Finanzierungsumfeld bei gleichzeitig äußerst begrenztenalternativen Anlagemöglichkeiten mit vergleichbarenRenditeaussichten. Andererseits aber auch der anhaltende Rückenwindseitens der Nutzermärkte. Im ersten Halbjahr stieg beispielsweise derBüroflächenumsatz auf eine neue Bestmarke, und gleichzeitig zogen dieMieten auf breiter Front an. Aus Investorensicht sindImmobilien-Investments damit weiterhin sehr attraktiv und auch dierelativ hohen Preise gerechtfertigt. Darüber hinaus ist zuberücksichtigen, dass der in den ersten sechs Monaten noch relativverhaltende Portfolioumsatz im zweiten Halbjahr spürbar anziehenwird, da sich eine Reihe großvolumiger Pakete im Markt befinden.Zusammen mit einem unvermindert lebhaften Transaktionsgeschehen mitEinzelobjekten ist damit auch für das Gesamtjahr von einem sehr hohenInvestmentumsatz auszugehen, der die 50-Mrd.-EUR-Schwelle deutlichübertreffen sollte. Vor diesem Hintergrund ist auch nichtauszuschließen, dass die Renditen im Einzelfall noch einmal leichtnachgeben könnten", fasst Piotr Bienkowski die Aussichten zusammen.