Gewerbliche Immobilienfinanzierer brauchen eine Digitalisierungsstrategie

München (ots) - Das Finanzierungsvolumen für gewerblicheImmobilien wächst in Deutschland und lag mit rund 650 Milliarden Euroim Jahr 2016 deutlich über den Werten der vergangenen Jahre.Allerdings verschärft sich der Wettbewerb: AlternativeFremdkapitalgeber wie Versicherungen oder institutionelle Investorendrängen auf den Markt. Um Schritt zu halten, benötigen gewerblicheImmobilienfinanzierer eine durchdachte Digitalisierungsstrategie undneue Geschäftsmodelle, so die neue Roland Berger-Studie "GewerblicheImmobilienfinanzierer vor der nächsten Stufe der Digitalisierung".Der Markt für gewerbliche Immobilienfinanzierer entwickelt sich inDeutschland weiterhin positiv, doch aufgrund des starken Wettbewerbsnimmt der Druck weiter zu. "Das anhaltende Niedrigzinsumfeld sorgtdafür, dass alternative Fremdkapitalgeber wie Versicherungen undinstitutionelle Investoren die Finanzierung von Gewerbeimmobilien alsattraktive Renditequelle für sich entdeckt haben", erklärt RolandBerger Partner Dominik Löber. Denn während für Kreditinstitute dieregulatorischen Anforderungen weiter steigen, gelten für diese neuenAnbieter andere Regeln. So baut sich mit Basel IV bereits die nächsteWelle auf und das, obwohl die Immobilienfinanzierer gerade erst dieBasel III-Anforderungen umgesetzt haben. "Das bindet personelle undfinanzielle Ressourcen, die strategischen Themen wie dem digitalenWandel fehlen", bemängelt Löber.Hinzu kommt, dass die Digitalisierung die Finanzhäuser ebenfallsvor große Herausforderungen stellt. So haben viele Hypothekenbankendamit begonnen, ihre Prozesse zu digitalisieren. "Noch sehen wir hieraber Insellösungen und keine Digitalisierungsstrategie aus einemGuss, die auch ein Neu-Denken des Geschäftsmodells beinhaltet",erläutert Dominik Löber.Und auch die Kunden konfrontieren die Immobilienfinanzierer mitsteigenden Ansprüchen: Sie erwarten komfortable, schnelle undeffiziente Dienstleistungen. Deshalb benötigen Banken auch imindividuellen Geschäft eine Digitalstrategie, die sich nach denBedürfnissen ihrer Kunden richtet. "Nur so können Kreditinstituteauch im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung dieKundenschnittstelle langfristig besetzen und ihre Marktpositionfestigen", stellt Roland Berger Partner Klaus Juchem fest.Mehr Effizienz durch Digitalisierung: Das ist nur der Anfang"Damit Immobilienfinanzierer in diesem schwierigen Umfeld weiterhinErfolg haben, sollten sie sich gegenüber weiteren Marktteilnehmernöffnen und ein Ökosystem um gewerbliche Immobilien aufbauen", rätKlaus Juchem. Dabei ist es wichtig, dass Banken ihren direktenKundenkontakt nutzen, um ihre Kompetenzen mit hohem Mehrwert wieBeratung, Strukturierung und Risikoanalyse auch weiterhin selbstanzubieten. Bei anderen Themen kann ein Kooperationsmodell mitDrittanbietern sinnvoll sein. Diese werden von den Banken gesteuertund können auch die Finanzierung selbst komplett übernehmen. "Einenachhaltige und durch die Digitalisierung getriebene Neuausrichtungdes Geschäftsmodells ist der nächste logische Schritt für dieBranche", so Dominik Löber. "Dabei bietenOpen-Architecture-Plattformen eine interessante Lösung für Banken,Kreditnehmer und Investoren."Die vollständige Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Tobias EsslingerRoland BergerPressestelleTel.: +49 89 9230-8483E-Mail: Tobias.Esslinger@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell