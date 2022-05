Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset profitiert von steigenden Mieteinnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Höhere Mieteinahmen haben dem Gewerbeimmobilien-Spezialisten Dic Asset im ersten Quartal 2022 Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinem jüngsten Zukauf, der VIB Vermögen AG. Allerdings fielen die Erträge aus dem Immobilienverkauf deutlich niedriger aus als im Vorjahr. Der operative Gewinn gemessen an der in der Immobilienbranche etablierten Kenngröße Funds from Operations (FFO) lag deshalb in den ersten drei Monaten mit 26,7 Millionen Euro nur leicht über dem Vorjahreswert, wie das im SDax <DE0009653386 > notierte Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Die Ende März erhöhten Jahresziele bestätigte Dic Asset. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen demzufolge mit einem operativen Gewinn von 130 bis 136 Millionen Euro - das wäre ein Plus von bis zu 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Gewinn unter dem Strich ging im Auftaktquartal auch wegen Einmaleffekten um 57 Prozent auf 9,5 Millionen Euro zurück. Zudem hatte das Unternehmen im Vorjahr ein deutlich höheres Verkaufsergebnis erzielt. So betrugen die Erlöse aus dem Immobilienverkauf nun 2,8 Millionen Euro nach 106,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.

Die Nettomieteinnahmen stiegen um rund acht Prozent auf 21,1 Millionen Euro, während die Erträge aus dem Immobilienmanagement um rund sechs Prozent auf 25,4 Millionen Euro wuchsen./mne/mis