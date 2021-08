Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset liegt auf Kurs zu Jahreszielen

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset hat im ersten Halbjahr trotz eines weiter zurückhaltenden Marktumfelds mehr verdient.



Der operative Gewinn gemessen an der in der Immobilienbranche etablierten Kenngröße Funds from Operations (FFO) zog in dern ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf 53 Millionen Euro an, wie das im SDax <DE0009653386 > notierte Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dies sei das bisher höchste erzielte operative Ergebnis in einem Halbjahr, hieß es. Im laufenden Jahr rechnet Dic Asset weiter mit einem operativen Gewinn zwischen 106 und 110 Millionen Euro - das wäre ein Plus von bis zu 14 Prozent./zb/eas