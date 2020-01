Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset ist optimistisch für 2020 - Aktie springt

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Erreichen seiner Ziele für 2019 schlägt der Gewerbeimmobilien-Spezialist Dic Asset auch für das laufende Geschäftsjahr 2020 optimistische Töne an.



Das operative Ergebnis FFO (Funds from Operations) soll demnach auf 104 bis 106 Millionen Euro zulegen, wie das SDax -Unternehmen am Montag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen in Frankfurt mitteilte. Nachdem das FFO 2019 um rund 40 Prozent auf 95 Millionen Euro geklettert war, möchte Dic Asset damit noch eine Schippe drauflegen. Erreicht werden soll dies unter anderem durch gezielte Zukäufe, hieß es. Die Aktie machte auf der Handelsplattform Tradegate einen Sprung um rund 6 Prozent.

Dass im Jahr 2019 laut Unternehmensangaben alle Prognoseziele erreicht oder sogar übertroffen worden seien, habe auch mit dem starken Wachstum des Drittgeschäfts und der Übernahme des Konkurrenten GEG German Estate Group sowie der Optimierung des Eigenbestands zu tun, teilte Dic Asset weiter mit. Die Bruttomieteinnahmen sollen den Berechnungen zufolge 102 Millionen Euro erreicht haben, nach rund 100 Millionen ein Jahr zuvor. Das Konzernergebnis konnte um fast 70 Prozent auf 81 Millionen Euro gesteigert werden.

Um seine Anteilseigner am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen, schlägt Dic Asset für 2019 eine Dividende von 0,66 Euro je Aktie vor./eas/fba