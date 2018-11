Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown mit kräftigen Gewinnzuwachs

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown Property Holdings":

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat in den ersten neun Monaten dank höherer Mieten und jüngster Zukäufe deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor.



Das operative Ergebnis (FFO 1) wuchs zwischen Januar und September im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent auf 297,4 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.