Gewerbeimmobilien-Investmentmarkt trotzt allen Widrigkeiten: Transaktionsrekord im laufenden Jahr möglich

Frankfurt (ots) - Ungewissheiten allerorten. In Politik undWirtschaft. Die Berliner Regierungskoalition eilt von einerZerreißprobe zur nächsten. Über dem Kanal zeigen sich ähnlicheinnenpolitische Turbulenzen anlässlich der immer näherkommendenfinalen Brexit-Entscheidung. Auch in der Europäischen Union herrschtnicht nur im Umgang mit der Flüchtlingskrise das Gegenteil vonEinigkeit vor. Und Donald Trump tut das Seine zur Destabilisierungder weltpolitischen Ordnung. Genauso wie die Herren Putin undErdogan. Die Liste der "Disruptionäre" scheint endlos. Die Politikbietet zum Ende des Sommers 2018 auf jeden Fall kein stabiles Bild.Nirgendwo auf der Welt. Und dennoch hat der konjunkturelle Aufschwungin Deutschland Bestand. Vor allem die Notenbanken werden künftig imFokus stehen, wenn es um eine Einschätzung derKapitalmarktperspektiven in den nächsten Monaten geht. Dabei stehenInflationsentwicklung und der Ausstieg aus der ultra-lockerenGeldpolitik im Mittelpunkt. Investoren und Anleger fragen sich, wannund wie stark Mario Draghi die Zinsen anheben wird. Vermutlich wirdsich die Europäische Zentralbank aber flexibel auf die Entwicklungenin der voraussehbaren Zukunft einstellen und entsprechend reagieren."Wir erwarten insofern einen schrittweisen und vorsichtigen Prozessund die Zins-Spitzenwerte sollten im kommenden Zyklus niedrigerausfallen als in der Vergangenheit", so Timo Tschammler, CEO JLLGermany.Starkes Transaktionsvolumen im dritten Quartal - 60 Mrd. Euro fürGesamtjahr erwartetDie eher unsicherheitsbehafteten Begleitumstände haben bislangnoch keine Spuren auf dem deutschen Investmentmarkt hinterlassen. ImGegenteil, mit 42 Mrd. Euro liegt das Transaktionsvolumen gewerblichgenutzter Immobilien nach neun Monaten des Jahres 2018 um 8 % überdem Vorjahresniveau. Noch nie fiel ein drittes Quartal so hoch aus.Und: mit 16,4 Mrd. Euro reiht es sich als das viertstärkste Quartalim Ranking der letzten fünf Jahre ein. Zum außergewöhnlichen Ergebnisbeigetragen hat u.a. die Kaufhof/Karstadt-Transaktion mit insgesamtüber 1,8 Mrd. Euro. Solche Transaktionen finden natürlich nicht jedesQuartal statt."Angesichts der üblicherweise sehr dynamischen letzten drei Monateund der Erwartung, dass sich einige der zahlreichen noch in derVerhandlungsphase befindlichen Transaktionen in den letzten Wochendes Jahres realisieren werden, erscheint ein Transaktionsvolumen vonbis zu 60 Mrd. Euro möglich", betont Timo Tschammler. Und weiter:"Wie so oft hängt die Realisierungswahrscheinlichkeit einerderartigen Prognose von der Umsetzung insbesondere von großvolumigenTransaktionen ab. Für ein außergewöhnliches Investmentjahr 2018spricht im Übrigen aber auch die Dynamik abseits derMega-Transaktionen", so Timo Tschammler.Dominanz der Big 7 verstärkt sich - Investorenfokus liegt aufBüroimmobilienIm dritten Quartal hat sich der Trend vom Halbjahr nicht nurverfestigt, sondern auch ausgebaut. Mehr denn je fokussieren sich dieInvestoren auf die Big 7. Während in der Aggregation über alle siebenHochburgen mehr als 26 Mrd. Euro zu Buche schlagen (60 % desTransaktionsvolumens im Dreivierteljahreszeitraum), entsprechendeinem Plus von 27%, summierte sich das Transaktionsvolumen abseitsder Big 7 auf rund 16 Mrd. Euro. Damit lag es um rund 13% unter demVorjahresvolumen. "Aus unserer Sicht spiegelt dies die dynamischeEntwicklung insbesondere der Büro-Vermietungsmärkte in den Big 7wider. Investoren setzen angesichts der nachlassendenRenditekompression vermehrt auf Mietwachstum, um ihre Renditeziele zuerreichen und Wertsteigerungen generieren zu können. Auch deshalbsind Value-Add-Objekte mit kurzfristig auslaufenden Mietverträgenoder Objekte mit Leerstand aktuell begehrt, lassen sich doch hier amehesten durch Vertragsneuabschlüsse höhere Mieten durchsetzen",betont Timo Tschammler.Wenn viel Kapital auf einmal investiert werden soll, gibt es zuden Big 7 selten Alternativen. Von den insgesamt 67Einzeltransaktionen im dreistelligen Millionenbereich imDreivierteljahreszeitraum entfielen 62 auf die Big 7. Betrachtet mandie größten Einzeltransaktionen aus dem gesamten Dreivierteljahr,liegt der größte Deal außerhalb der Big 7 mit ca. 150 Mio. Euro nurauf Platz 37.Die beliebteste Assetklasse ist nach wie vor Büro, auf die einAnteil von rund 45% entfällt. Ca. 19 Mrd. Euro flossen von Januar bisSeptember in solche Immobilien. "Bevor Investoren auf der Suche nachAnlageoptionen in kleinere und damit riskantere Märkte investieren,scheinen Teilmärkte abseits der Innenstädte und CBDs in den Big 7 diebevorzugte Wahl zu sein", so Matthias Barthauer, Research, JLLGermany. Hier lassen sich selektiv deutlich stärkereMietpreissteigerungen realisieren als in den Spitzenlagen. Auf Platz2 folgen einzelhandelsgenutzte Immobilien, die dank dermilliardenschweren Warenhaus-Transaktion auf einen Anteil von gut 20% kommen. Ansonsten richtet sich der Fokus der Investoren imEinzelhandels-Segment überwiegend auf Fachmarktprodukte mitLebensmittel-Ankermietern, die sich bislang relativ unbeeindruckt vonder Online-Konkurrenz zeigen. Auch deshalb sind sehr großeTransaktionen im Einzelhandelssegment relativ selten geworden, dasGros der Aktivitäten spielt sich im Bereich zwischen 20 und 60 Mio.Euro pro Transaktion ab und im Gegensatz zum Bürosektor streut diegeographische Verteilung der Transaktionen deutlich stärker.Frankfurt und Hamburg mit höchster Dynamik im dritten Quartal"Frankfurt is back" - so haben wir zum Halbjahr geschrieben, unddas gilt umso mehr auch im dritten Quartal (3,16 Mrd. Euro). Für denDreivierteljahreszeitraum platziert sich die Bankenmetropole mit rund6,9 Mrd. Euro unangefochten und deutlich auf Platz 1 der deutschenInvestmenthochburgen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Volumendamit mehr als verdoppelt. Hierfür ist ein Reigen großvolumigerTransaktionen verantwortlich: Von den deutschlandweit zehn größtenEinzeldeals des Jahres entfielen sieben auf Frankfurt. HinterFrankfurt reihen sich Berlin mit 4,9 Mrd. Euro und München mit 4,5Mrd. Euro ein. Während in München allerdings ein leichtes Plus von 8% gegenüber dem Vorjahr registriert wurde, musste dieBundeshauptstadt einen Rückgang von etwa 17 % verkraften, trotz derumgesetzten 1,7 Mrd. Euro in den Monaten Juli bis September.Ebenfalls noch über der 4-Mrd.-Euro-Marke liegt Hamburg mit einemPlus von 70 % - gepusht von dem nach Frankfurt stärksten drittenQuartal (1,72 Mrd. Euro).Auch zum Ende des dritten Quartals hat sich an der Relationzwischen deutschen und ausländischen Käufern nichts geändert,weiterhin entfallen rund 45 % auf ausländische Kapitalquellen (knapp19 Mrd. Euro). "Angesichts der Verbuchung der Warenhaus-Fusion alsösterreichisches Engagement wäre ein Anstieg des Anteilsausländischer Investoren zu vermuten gewesen. Doch gerade imgroßvolumigen Bereich ab 100 Mio. Euro gab es insbesondere im drittenQuartal zahlreiche Käufe institutioneller Investoren aus dem Inland,so dass sich hier ein entsprechendes Gegenwicht entfaltet hat", soBarthauer.Anhaltende Dynamik sorgt für weiter sinkende RenditenFür die transaktionsstärkste Nutzungsart Büro zeigt sich imdritten Quartal ein fortgesetzter Trend eines nur noch moderatenRenditerückgangs für Top-Produkte in den besten Lagen. Mit einer überalle sieben Hochburgen hinweg gemittelten Spitzenrendite von 3,20%hat sich diese im Vergleich zum Vorquartal noch einmal leichtverringert. Im 12-Monatsvergleich ergibt sich ein Rückgang von 19Basispunkten. "Angesichts der weiterhin hohen Dynamik haben wirunsere Prognose für das Jahresende noch einmal leicht nach untenkorrigiert: In der Aggregation über alle sieben Hochburgen erwartenwir bis zum Jahresende eine Spitzenrendite von 3,15 %", so MatthiasBarthauer.Es bleibt dabei: Top-Produkte sind rar und die Nachfrageunverändert sehr hoch. Der bereits beschriebene Trend hinsichtlicheiner Verschiebung der Anlagepräferenzen seitens der Investoren hinzu Produkten oder Lagen in den Big 7, die nicht die Definitionen von"Prime" erfüllen, zeigt sich auch in der Entwicklung der Renditen.Die Rendite für Objekte in den Top-Lagen, aber mit schwächererGebäudequalität und kürzeren Restlaufzeiten liegt nur noch bei 3,95%, der Abstand zur Spitzenrendite hat sich damit auf 75 Basispunktereduziert. Auch für Top-Objekte in Teilmärkten abseits derSpitzenlagen hat sich die Kompression fortgesetzt und erreicht miteiner aggregierten Rendite von 3,54 % den niedrigsten Stand seit überfünf Jahren. 