Gewerbe und Industrie: Investitionen in Ladeinfrastruktur für Elektroautos lohnen sich

Berlin (ots) - Aurora Energy Research: Elektrifizierung desVerkehrssektors erfordert bis 2040 bis zu vier MillionenLadestationen an Gewerbe- und Industriestandorten / Studie zeigtprofitable Geschäftsmodelle für Betreiber aufWenn die Nutzer von Ladestationen für Elektroautos an gewerblichenund industriellen Standorten für den von ihnen verbrauchten Stromzahlen, ergeben sich profitable Geschäftsmodelle für die Betreiber.Bereits bei einer Marge 5-11 ct/kWh beim Stromabsatz wäre in denmeisten Fällen eine positive Rendite möglich. Dies ist ein Ergebniseiner branchenübergreifenden Studie, durchgeführt von Aurora EnergyResearch mit Unterstützung durch die Spezialisten fürEnergiemanagement der Eaton Corporation, des britischen Verbands fürErneuerbare Energien sowie des Finanzdienstleisters NatWest/Lombard.Prognosen von Aurora Energy Research sehen für Deutschland eineMarktpenetration für Elektrofahrzeuge von 23 bis 29 Millionen bis2040. Die Studie hebt hervor, dass Gewerbe- und Industriegebiete(G&I) mit intelligenten Ladeinfrastrukturen eine Schlüsselrolle beider Elektrifizierung der Mobilität spielen werden - nicht nur fürkommerziell genutzte Fahrzeuge, sondern auch weil nur etwa 60 Prozentder privaten Haushalte über eine gegebenenfalls mit einerLadevorrichtung ausstattbaren Parkmöglichkeit verfügen. DieLadenachfrage auf G&I-Flächen könnte im Jahr 2040 13-17 TWherreichen, was im Schnitt rund 6 MWh pro Standort entspricht.Notwendige Investitionen von bis zu acht Milliarden Euro könnten sichlohnen, wie die Aurora-Studie "Chancen und Herausforderungen beimLaden von Elektrofahrzeugen an Gewerbe- und Industriestandorten"aufzeigt. Sie steht unter www.auroraer.com/insight zum kostenlosenDownload bereit.Die Studie von Aurora untersucht vier Geschäftsmodelle fürG&I-Ladeinfrastruktur: den Betrieb von Elektro-Fahrzeugflotten, dasLaden am Arbeitsplatz, das Laden an öffentlichen Parkplätzen sowiedas Laden an Tankstellen und Autobahnraststätten. Die Analyse zeigt,dass profitable Geschäftsmodelle in allen Fällen identifiziert werdenkönnen, in denen die Nutzer für den von ihnen verbrauchten Strombezahlen. Autobahnraststätten und öffentliche Parkplätze erreichenhohe Auslastungen und können eine Marge auf den Stromabsatz pro kWhberechnen, um positive Renditen zu erzielen. Für ein 20kW-Schnellladesystem in einem Parkhaus beispielsweise ergäbe sich einBarwert von gut 60.000 Euro, für ein 3.3 kW-Ladesystem amArbeitsplatz ein Barwert von 7.000 Euro.Der Bericht kommt für Deutschland zu einem relevanten Zeitpunkt:Die Bundesregierung strebt im Rahmen des Programms "NationaleEntwicklungspläne Elektromobilität" an, Deutschland als Leitmarkt fürElektrofahrzeuge zu etablieren. Der Klimaschutzplan derBundesregierung sieht des Weiteren eine Reduktion der Emissionen imVerkehrssektor bis 2030 um gut 40 Prozent gegenüber 1990 vor, dieohne weitgehende Elektrifizierung der Fahrzeugflotte nicht zuerreichen ist. Mehr Elektroautos bedingen einen deutlichen Ausbau derLadeinfrastruktur, auch auf G&I-Flächen. Eine wie von Auroraerwartete Ladenachfrage an G&I-Flächen könnte im Jahr 2040 13-17 TWherreichen - diese könnte von zwei bis vier Millionen Ladestationenmit einem Investitionsvolumen von drei bis acht Milliarden Euroabgedeckt werden; hinzu kämen noch Kosten für den Ausbau derStrom-Verteilnetze.Weiteres Potenzial sieht Aurora durch die Kombination vonErneuerbaren Energien mit Elektro-Ladestationen. Beispiele sind dieNutzung der Speicher von Elektrofahrzeugen im Strommarkt oder dieKombination von Ladestationen mit lokalen Solarprojekten. Der Ausbauder Ladeinfrastruktur an G&I-Standorten erleichtert nicht nur dieKoordination von "intelligenten" Lademustern zu Zeiten niedrigerStromnachfrage, die Kopplung mit Solaranlagen undSpeichertechnologien verringert auch die Stromkosten und kann zurNetzstabilität beitragen. Jedes dieser potenziellen Modelle fürG&I-Standorte ist vielversprechend und erfordert weitereInvestitionen, könnte aber Einsparungen bei den Stromkostenermöglichen, den Umfang der erforderlichen Netzausbauten verringernund zusätzliche Einnahmen aus Systemdienstleistungen bringen.Hanns Koenig, Projektleiter bei Aurora Energy Research in Berlin,kommentiert die Chancen, die sich durch das Wachstum an Ladestationenan Gewerbe- und Industriestandorten ergeben: "Die Elektrifizierungdes Transportsektors wird das Energiesystem in Deutschland in dennächsten zwanzig Jahren grundlegend verändern. IntelligenteLademuster können die Flexibilität des Gesamtsystems erhöhen unddamit die Erneuerbaren Energien stärken. Kommerzielle, intelligenteLadelösungen werden eine Schlüsselrolle beim Durchbruch derElektromobilität spielen und stellen eine spannende Entwicklung fürdie gesamte Energiewirtschaft dar. Insbesondere in Kombination mitdezentralen Speichern und EE-Kapazitäten kann das System flexiblerund umweltfreundlicher gestaltet werden und die ambitioniertenDekarbonisierungsziele der Bundesregierung erreicht werden."Martin Kram, Geschäftsführer der Eaton Electric GmbH, zeigt auf,wie eine moderne Ladearchitektur aussehen könnte: "Gewerbe- undIndustrieflächen bieten oft Platz für eine optimierte Lösung samtlokaler Energiegewinnung durch Photovoltaikanlagen undSpeichersystemen. So können Ladestationen noch effizienter betriebenwerden. Durch Investitionen in die Ladeinfrastruktur und den Einsatzsauberer Energietechnologien, wie z.B. Vehicle-to-Grid- oderEnergiespeichersysteme, können G&I-Standorte den zunehmend rentablenMarkt für erneuerbare Energien erschließen und gleichzeitig einenBeitrag zur Energiewende leisten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaftmacht es in dem Zusammenhang auch Sinn, Batterien, die für denBetrieb im Auto zu schwach geworden sind, in anderen Szenarienweiterzuverwenden."Richard Saint, Leiter Energy, Infrastructure & Industrials beiNatWest, ergänzt: "Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs und diedamit verbundenen Energieentwicklungen werden für unsere Kunden ineiner Vielzahl von Branchen wie Versorgungsunternehmen, Industrie,Einzelhandel und Verkehr schnell zu einem Top-Tagesordnungspunkt.Investoren sind nachhaltig an der Finanzierung einer modernen undflexiblen EV -Infrastruktur interessiert. NatWest und Lombardunterstützen dabei diese Maßnahmen durch eine breite Palette vonFinanzierungsinstrumenten. Die Studie ist auf Nachfrage verfügbar:
https://www.auroraer.com/insight/?fwp_insight_type=type-commentary
Über Aurora Energy Research
Aurora Energy Research ist ein Energiemarktmodellierungs- und
-beratungsunternehmen mit Fokus auf die deutschen, europäischen und
globalen Energiemärkte. Aurora Energy Research wurde Anfang 2013 von
Dieter Helm, Cameron Hepburn und Colin Mayer gegründet, drei
Professoren der Universität Oxford, die seit Jahrzehnten Unternehmen
und politische Entscheidungsträger beraten. Mittlerweile hat das
Unternehmen ca. 100 Mitarbeiter in Oxford und Berlin. Über Eaton
Eaton Electrical ist weltweit führend bei Produkten und
Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung, sicheren und
unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen- und
Gebäudeautomatisierung, Anlagen- und Motorschutz, Beleuchtungs-,
Sicherheits- und Kabelmanagement sowie Komponenten für raue
Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche. Eaton
bietet energieeffiziente Lösungen, die seinen Kunden dabei helfen,
elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter,
sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Über Lombard
Kunden haben heute eine deutlich größere Auswahl von Varianten, um
ihre unterschiedlichen Anforderungen an das Reisen zu gestalten.
Unser Angebot im Bereich Corporate Leasing & Fleet Management
ermöglicht unseren Kunden, die unterschiedllichste Lösungen für ihre
Flotte zu formen und dabei zu entscheiden, ob Elektrofahrzeuge für
ihre Flotte richtig sind.
Über NatWest
NatWest unterstützt seine Kunden mit ihren persönlichen und
geschäftlichen Bank-Bedürfnissen und hilft dabei von der
Kontoeröffnung für Studenten über den Hauskauf bis zur
Vermögensbildung. 