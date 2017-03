Gewappnet gegen Durst und Dürre / CBM leistet nachhaltige Hilfe für Bevölkerung in Afrika

Bensheim (ots) - Die Wüsten breiten sich aus, Seen und Flüssevertrocknen - in immer mehr Regionen der Welt ist Wasserknappheit eingroßes Problem. Vor allem die Menschen in der Mitte und im SüdenAfrikas sind davon akut betroffen. Anlässlich des Weltwassertags am22. März warnt der Geschäftsführer der Christoffel-Blindenmission(CBM), Dr. Rainer Brockhaus: "Brunnen trocknen aus und es gibt immerweniger Wasserstellen. Die Wege dorthin sind oft lang undbeschwerlich. Vor allem die Schwächsten haben so kaum noch Zugang zuTrinkwasser - das gilt besonders für Menschen mit Behinderungen." Umihnen zu helfen, unterstützt die CBM Projekte in den von der Dürrebesonders betroffenen Regionen. Ziel ist es, neben der akutenNothilfe nachhaltig die Lebensgrundlagen der Menschen zu verbessern.Beispiel Simbabwe: Tiefere Brunnen sichern die WasserversorgungSchon im vergangenen Jahr wurde in Simbabwe derKatastrophenzustand ausgerufen. Die Menschen in dem Land leiden untereiner schweren Dürre, ausgelöst durch das Wetterphänomen El Niño.Rund zweieinhalb Millionen Menschen haben kaum noch zu essen und zutrinken. Das Nothilfe-Programm der CBM versorgt gezielt Menschen mitBehinderungen als besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe mitSchulspeisungen und Lebensmittelpaketen während der schwierigstenZeit.Parallel dazu setzt die CBM gemeinsam mit ihrem lokalen Partner"Jairos Jiri Association" (JJA) nachhaltige Hilfsprojekte um:Besonders tiefe Brunnen werden gebohrt, damit es auch inTrockenzeiten Wasser für alle gibt. Gleichzeitig werden kommunaleGärten angelegt, die die Dorfbewohner gemeinsam bewirtschaften:Menschen mit und ohne Behinderungen bauen darauf protein- undkohlenhydrathaltige Salatsorten an. Außerdem bekommen bedürftigeHaushalte robustes Kleinvieh wie Hühner und Ziegen als Start für eineZucht.Etwa 8.400 benachteiligte und behinderte Menschen profitierendirekt von diesen Maßnahmen. Die unterstützen Haushalte und Dörfersollen aber auch Vorbilder und Anlaufstellen für die umliegendenGemeinden sein und können so auf eine ganze Region positiv wirken.Seit über 100 Jahren EntwicklungshilfeDie Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten undältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit inDeutschland. Sie fördert seit über 100 Jahren Menschen mitBehinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, dasLeben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zuvermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBMunterstützt zurzeit 650 Projekte in 63 Ländern. Weitere Informationenunter www.cbm.de.Pressekontakt:CBM-Pressestelle: Tel.: 06251/131-190, E-Mail: presse@cbm.deOriginal-Content von: Christoffel Blindenmission e.V., übermittelt durch news aktuell