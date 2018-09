Potsdam (ots) -Die Polizei wurde am Montagabend zum Cottbuser Oberkirchplatzgerufen - ein 23-jähriger Syrer trug dort lautstark und gewalttätigeinen Streit mit seiner Familie aus. Die Beamten erkannten den Mannwieder. Schon am Vortag war er aufgefallen und hatte die Polizistenangegriffen, "aktiven Widerstand" geleistet. Deshalb sollte ihm nunein Aufenthaltsverbot für die Cottbuser Innenstadt überreicht werden.Er ging erneut gewalttätig auf die Beamten los und versuchte, diesezu schlagen. Er musste gefesselt und in Polizeigewahrsam genommenwerden. Erst dort gelang es einer Richterin, ihm dasAufenthaltsverbot zu verkünden.Dazu erklärt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD imLandtag Brandenburg, Birgit Bessin:"Ich will ja nicht vorgreifen, doch wenn ich mir das Verhaltenauch dieses sogenannten 'Schutzsuchenden' anschaue, habe ich großeZweifel, dass das Aufenthaltsverbot ihn wirklich beeindrucken wird.Wer auf diese brutale Art deutsche Ordnungshüter angreift, wird sichsicherlich von einem Stück Papier nicht beeindrucken lassen. DerSyrer ist bereits wieder auf freiem Fuß und wir müssen vermutlichnicht lange warten, bis er wieder auffällig wird. Er hat bewiesen,dass er weder Respekt vor unserer Polizei noch vor unseren Gesetzenhat. Und ganz ehrlich: Der rot-rot-grüne motivierte Kuschelkursgegenüber gewalttätigen sogenannten 'Schutzsuchenden' lässt diesedoch über uns Deutsche und unsere Regeln nur lachen. Sie wissen, dassunter Woidkes Rot-Rot in Brandenburg selbst schwere Straftaten nichtzur Abschiebung führen. Das muss geändert werden und wir werden dasändern. Jeder Bürger muss wissen, dass nur eine starke AfD der einzigverbliebene Schutz vor Migrantengewalt ist."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deZur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg:https://www.presseportal.de/nr/130777Soziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell