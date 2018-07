Gewalttätige Einwanderer / Cottbus kommt nicht zur Ruhe (FOTO)

Potsdam (ots) -Zwei beliebige Tage im Cottbuser Polizeibericht: JungeTschetschenen attackieren Jugendliche auf der Straße mitPfefferspray, auf dem Stadthallenvorplatz geht ein 25-jährigerAfghane auf einen Deutschen los, schlägt und stößt auf Brust und inRichtung Kopf, dazu tätliche Auseinandersetzungen und Schlägereien.Die Lausitz-Stadt kommt nicht zur Ruhe.Dazu erklärt die AfD-Landtagsabgeordnete Birgit Bessin, die inCottbus unter anderem ein Bürgerbüro betreibt:"Beschwichtigende Worte vom Bundespräsidenten, vielAltparteien-BlaBla vom CDU-Bürgermeister. Doch hat das die Lage inCottbus beruhigt? Nicht einmal ansatzweise. Das wird wohl daranliegen, dass keines dieser vielen Worte ihren Adressaten erreicht:Die zumeist illegalen Einwanderer in der Lausitz-Metropole, die wenigInteresse daran haben, unsere Sprache zu lernen oder sich tatsächlichan unsere Lebensart anzupassen. Jene muslimischen meist männlichenJugendlichen, die aus Ihrer Verachtung für Deutsche, insbesonderedeutsche Frauen, keinen Hehl machen und dadurch immer wieder Auslöserfür gewalttätige Krawalle und Auseinandersetzungen sind. In ganzBrandenburg aber ganz besonders in Cottbus. Das zeigt doch mehr alsdeutlich, dass alle bisherigen Lösungsansätze der etablierten Politiknur Symbolcharakter haben und ohne jede Wirkung verpuffen. Ein paarPolizisten mehr, ein paar Sozialarbeiter mehr, Bürgerdialoge beidenen der OB fabuliert und die Bürger nur den Kopf schütteln - dasalles kommt selbstverständlich nicht in den Köpfen der jungenmuslimischen Migranten an. Und deshalb kann das Problem nur eineLösung haben: Wer so deutlich zeigt, dass er nicht mit uns lebenwill, sondern nur vorhat seinen eigenen Lebensstil, geprägt von derVerachtung für alle die anders denken und leben, hier zu etablieren,hat sein Aufenthaltsrecht verspielt. Nicht nur in Cottbus, sondern inganz Deutschland. Die Deutschen werden sich das nicht mehr langegefallen lassen. Es ist an den Noch-Regierenden die Lage wirkungsvollzu entschärfen. In erster Linie mit konsequenten Abschiebungengewalttätiger Einwanderer."Pressekontakt:Detlev FryeTelefon (0331) 966-1880E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.deSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell